Souschef till Slottsgården
Vadstena Klosterhotell AB / Kockjobb / Vadstena Visa alla kockjobb i Vadstena
2026-02-13
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vadstena Klosterhotell AB i Vadstena
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Granne med Vadstena Slott. Boutiquehotell med 22 hotellrum, restaurang med sharingkoncept.
SOUSCHEF
Slottsgårdens Hotell & Restaurang - Vadstena
Tillsvidare, heltid
Vill du vara med och skapa något unikt - mitt i historiska Vadstena, precis vid slottet och Vätterns glittrande vatten?
Slottsgården är ett personligt boutiquehotell med unika temarum, en levande restaurang och regelbundna event. Vi är ett familjedrivet hotell med höga ambitioner, kreativ energi och stark kärlek till värdskap. Nu söker vi en Souschef som vill vara med och utveckla vårt kök tillsammans med vår kökschef och ägare.
Om rollen
Som souschef är du kökschefens närmaste stöd och en nyckelperson i den dagliga driften. Du ansvarar för att köket fungerar effektivt, strukturerat och inspirerande - även när tempot är högt. Du är både en trygg ledare, en skicklig kock och en samverkande kraft i huset.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet i köket
• Säkerställa att logistiken i köket fungerar optimalt - från förberedelse till service
• Ansvara för struktur, flöde och arbetsplanering under service
• Kvalitetssäkra mat, upplägg och leverans
• Delta aktivt i service (lunch, à la carte, sharing, event)
• Planera menyer tillsammans med kökschef
• Inköp, lagerhantering och råvarukontroll
• Egenkontroll och livsmedelshygien (HACCP)
• Introduktion och handledning av personal
• Samverka med övriga avdelningar i huset för att säkerställa helhetsupplevelsen
• Planera, driva och genomföra möten och event
• Ansvara för planering och genomförande av catering - från menyupplägg till logistik och leverans
• Bidra till utveckling av nya koncept och affärsområden
Vi söker dig som:
• Har minst 3-5 års erfarenhet som kock, gärna i ledande roll
• Är strukturerad och har god förmåga att skapa ordning och effektivt flöde
• Har erfarenhet av event och/eller catering
• Är lösningsorienterad och stresstålig
• Är kommunikativ och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser
• Har passion för smak, presentation och råvarukvalitet
• Vill vara med och utveckla verksamheten långsiktigt Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792) Arbetsplats
Slottsgården Jobbnummer
9742836