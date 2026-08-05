Souschef till Slottsgården
Vadstena Klosterhotell Aktiebolag / Kockjobb / Vadstena Visa alla kockjobb i Vadstena
2026-08-05
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Slottsgården är ett familjeägt boutiquehotell med restaurang, bar och eventverksamhet, vackert beläget intill Vadstena slott och Vätterns strand. Här möts historiska omgivningar och modern design i en personlig miljö där varje hotellrum har sin egen karaktär och varje gäst ska känna sig som hemma. Vi brinner för mat, dryck och värdskap och vill skapa upplevelser som gästerna minns – oavsett om de besöker oss för en middag, en weekend, ett bröllop eller en konferens. Som familjeföretag präglas vi av korta beslutsvägar, stort engagemang och en vilja att ständigt utveckla både verksamheten och varandra.
Vill du vara med och utveckla ett kök där kvalitet, kreativitet och gästupplevelse står i centrum?
Som souschef på Slottsgården blir du kökschefens närmaste kollega och en viktig ledare i den dagliga verksamheten. Du arbetar operativt i köket samtidigt som du bidrar med struktur, planering och utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka menyer, arbetssätt, gästupplevelsen och vara med och forma verksamhetens framtid.
Vi söker dig som drivs av matlagning med hög kvalitet, gillar att ta ansvar och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Du är med och planerar menyer, utvecklar nya rätter och koncept samt säkerställer att kvalitet, råvaruhantering och arbetsflöden håller hög nivå. Du har också ett öga för struktur och ekonomi genom att arbeta med beställningar, lager och svinnkontroll.
Eftersom vi är en mindre och flexibel verksamhet blir din roll både varierad och utvecklande. Förutom den dagliga restaurangverksamheten är du delaktig i våra bröllop, konferenser, event och cateringuppdrag. Du samarbetar nära övriga avdelningar och bidrar till att varje gäst får en upplevelse som överträffar förväntningarna.
Hos oss finns stort utrymme att påverka. Vi söker därför dig som gärna kommer med nya idéer, vill utveckla verksamheten tillsammans med oss och tycker att det är lika roligt att inspirera dina kollegor som att laga riktigt god mat.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som kock och gärna tidigare erfarenhet i en ledande roll.
Är en trygg och inspirerande ledare som får människor att växa.
Har ett genuint intresse för mat, råvaror och smaker.
Är strukturerad och har lätt för att planera och prioritera.
Trivs i ett högt tempo och ser lösningar när förutsättningarna förändras.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vill utveckla både dig själv och verksamheten.
Därför kommer du trivas hos oss
Hos Slottsgården blir du en del av ett engagerat familjeföretag där idéer tas tillvara och beslutsvägarna är korta. Vi tror på frihet under ansvar, nära samarbete och ett ledarskap
som bygger på förtroende. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och skapa mat- och gästupplevelser som gör att våra gäster gärna kommer tillbaka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell Aktiebolag
(org.nr 556266-1792)
Hamngatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Slottsgården Kontakt
Rekryterare
Oskar Milton oskar@slottsgarden.se 0722509646 Jobbnummer
10022959