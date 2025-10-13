Souschef, Scandic Arvika, 100% (hög Lön)
SOUSCHEF 100 % , Kväll & helg
Scandic Arvika, vårt charmiga hotell med passion för matupplevelser och värdskap.
Helt nybyggt kök från grunden som stod klart Maj-23.
Här bedriver vi hotell, 2 olika restauranger (bland annat vår prisbelönta köttrestaurang HÄLL samt nybyggda ANNO1815) dessutom festvåningsverksamhet med bröllop, middagar, event och vi behöver fler i teamet.
Arbetsteamet jobbar 2 på lunch, 2-3 på kvällarna och 3-4 på helgerna. (söndagar håller vi stängt)
Vår mat handlar mycket om "kött & potatis", gratänger, kött på grillen, goda såser, buffér med mera.
Nu söker vi en souschef - som delar vår passion för fantastiska gästupplevelser
Arbetsuppgifterna handlar främst om att:
• Leda arbetslaget kvällstid/helgtid samtidigt som maten tillagas- Tillaga förbereda och hålla vår köksverksamhet gående.
• Som souschef är du med och utvecklar vårt materbjudande till våra gäster.
• För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till våra gäster samt passar in i vårt arbetslag.- Samarbetar med kollegor från hela hotellet och alla avdelningar.
Erfarenhet: relevant utbildning och minst tre års erfarenhet av kockyrket. Du navigeras av köksmästare till vilket du även rapporterar.DET HÄR BEHÖVER DU INTE GÖRA :- Administrativa sysslor (schema etc.)- Personalansvar
Arbetet innefattar jobb kvällstid & helger.
Det här är en tillsvidareanställning på 100% med omgående start.Se mer om vår anläggning samt menyer o.s.v.:www.stefanpastatt.seDet
här är en arbetsgivare för dig som föredrar ordning och reda, schema som stämmer , lön den 25.e och lediga dagar när det förväntas.* BO & VERKA I ARVIKABehöver du flytta hit assisterar vi med kontakter för boende. Arvika är en mysig småstad med lugnet, sjö, vatten och skog. www.visitarvika.se
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Det här är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
