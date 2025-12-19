Souschef
2025-12-19
Souschef sökes
Vi söker nu en driven och erfaren Souschef som vill vara en nyckelperson i vårt kök. Du arbetar nära kökschef och är med och säkerställer hög kvalitet, god struktur och ett välfungerande kök i både vardag och under service.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som souschef ansvarar du för:
• Daglig drift i köket tillsammans med kökschef
• Kvalitetssäkring av mat, arbetsrutiner och egenkontroll
• Planering och beställningar
• Handledning och ledning av köksteamet
• Eget ansvar under service och vid frånvaro av kökschef
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet som souschef eller senior kock
• Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
• Har god ledarskapsförmåga och arbetar prestigelöst
• Brinner för råvaror, smak och hantverk
• Talar svenska eller engelska obehindrat
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett engagerat team
• Möjlighet att påverka meny och arbetssätt
• Trygga villkor och konkurrenskraftig lön
• Utvecklingsmöjligheter på sikt
Om tjänsten: 100% visstidsanställning mellan feb-juni 2026 Mer frågor om tjänsten? Maila då mikael.amundsson@massrestauranger.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Mässrestauranger AB
Mässrestauranger AB är ett familjeägt företag som ingår i restauranggruppen Food Family. Företaget driver all restaurangverksamhet på Stockholmsmässan med restauranger och serveringar både i och utanför mässhallarna. I gruppen ingår även Mässrestauranger i Malmö, Teaterbaren på Kulturhuset i Stockholm, Engsholms Slott, Scandinavian XPO vid Arlanda, samt Stadshusrestauranger i Stockholms Stadshus med ansvar bl a för Nobelbanketten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Mässrestauranger AB Jobbnummer
9655966