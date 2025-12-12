Souschef
Billingehus är destinationen med själ och hjärta som rymmer hela livet i ett hus. Med rum för boende, möten, restauranger, barer, bad, bastur och återhämtning erbjuder vi en fristad för rekreation, oförglömliga nöjen och spännande aktiviteter. Utanför knuten väntar ett berg av upplevelser året runt, med bland annat längdskidåkning, cykling och vandring.
Välkommen till vårt kök
Vårt kök serverar vällagad, klassisk mat med en gnutta attityd och glimten i ögat.
Vår inspiration bottnar i Västgötaslättens matkultur och följer det skafferi som årstiderna har att erbjuda. Dina arbetsdagar är omväxlande då vi erbjuder lunch och middag alla dagar i veckan. I huset finner du flera unika restauranger med olika inriktningar - alla med samma fokus på kvalitet & service.
Vi söker nu en passionerad och erfaren Souschef som vill vara en del av vårt team på Billingehus. Om du brinner för matlagning, service och ständigt strävar efter att bli bättre - då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vad innebär det?
- Du trivs med ett fartfyllt arbetspass och gillar att hålla tempot uppe, utan att tumma på smak eller presentation.
- Du har ett stort intresse för att utvecklas och förbättras, både som kock och ledare.
- Du trivs med varierade arbetstider och älskar att vara i service, att kliva in där det händer.
- Du styr daglig drift med rätt man på rätt plats och har ett övergripande ansvar för att hålla uppsatta kvalitets- såväl som kostnadsmål.
- Då kökschef ej är närvarande tar du ett övergripande ansvar för totala köksverksamheten, (ex. vid semester, sjukdom eller annan frånvaro).
Vad kan vi erbjuda dig?
- Vi arbetar med årsarbetstid, vilket ger flexibilitet under året genom hög- och lågsäsong.
- Vi använder bra utvalda råvaror av hög kvalitet, och våra menyer är säsongsbetonade med ett hållbart tänk.
- Vi är stolta över att vara med i 360 Eat Guide och har ett ständigt mål att utvecklas och bli bättre.
- Vi erbjuder intern och extern utbildning med samarbetspartners för att du ska kunna växa både professionellt och personligt.
Krav för tjänsten:
Minst 5 års erfarenhet som kock, varav minst 2 år som souschef på restaurang med motsvarande kvalitetsnivå eller liknande storlek. Du har ett stort engagemang för presentation & smak, och är en naturlig ledare i köket. Du har även körkort och referenser som kan styrka din arbetslivserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och attityd.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med på vår resa mot att bli ännu bättre? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Vi ser fram emot att höra mer om hur du kan bidra till vårt team och vår fortsatta utveckling!
Förmåner
Som anställd på Billingehus får du en rad förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter och tillgång till gym och spa i mån av plats. Du får arbeta i en inspirerande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Billingehus är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
