Souschef - Bistro Kino
Föreningen Folkets Bio i Lund / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-02-25
Bistro Kino är en del av Filmhuset Kino, ett kulturhus mitt i hjärtat av Lund. Bistro Kino drivs av den ideella föreningen Folkets bio i Lund, som i över 35 år har erbjudit filmupplevelser till staden.
Nu söker vi en erfaren souschef som vill vara med och skapa magiska matupplevelser tillsammans med oss. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och ha ett stort ansvar för att säkerställa högsta kvalitet på såväl mat som service.
Tillaga rätter enligt vårt bistrokoncept som följer säsongen.
Samarbeta tätt med kökschefen, restaurangchefen, de andra kockarna samt servisen för att säkerställa högkvalitativ och snabb service.
Arbeta både självständigt och i team beroende på situation och behov.
Upprätthålla hygien -och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet erfarenhet av matlagning på professionell nivå.
Tidigare erfarenhet som souschef är meriterande.
Är kreativ och bra på att anpassa rätter efter säsong.
Trivs med att jobba både självständigt och i team.
Har ett öga för detaljer och kan leverera under tidspress.
Kan kommunicera flytande på svenska och/eller engelska.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö i ett kulturhus där mat och kultur går hand i hand.
Möjlighet att vara med och forma och utveckla vår matupplevelse.
Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Lön och förmåner enligt kollektivavtalSå ansöker du
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-03-27 och bli en del av Bistro Kino!
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: sara.negrell@kino.nu Omfattning
