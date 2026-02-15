Sous Chef / Kökschef Till Brezza
Brezza AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-02-15
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och dryck. BREZZA är en italiensk restaurang där all mat tillagas från grunden med hög kvalitet och precision.
Vi söker dig som vill utvecklas, har bra smaksinnen och vågar tänja på gränserna.
Kunskap om det italienska köket är meriterande.
Hos oss jobbar du med kunniga och trevliga kollegor.
Rätt person kan leda till kökschef.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: jobb@brezza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brezza AB
(org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta
753 11 UPPSALA Jobbnummer
