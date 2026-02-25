Sous Chef
2026-02-25
Om jobbet
Som Sous Chef hos oss arbetar du på Restaurang Bryggan i Hjo hamn. Du arbetar tillsammans med köksmästare i kökets alla förekommande arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du 2-4 års erfarenhet som kock och att du är över 20 år. Intresse för mat och dryck är en förutsättning för att du ska trivas med arbetet. Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Det viktigaste för oss är att vi hittar rätt medarbetare som känner igen sig i följande:
Du känner stort ansvar för din arbetsplats, är professionell och personlig i mötet med dina kollegor. Du är strukturerad och bra på att ta initiativ som leder till att vi kvalitetssäkrar vårt dagliga arbete. Som person har du lätt att umgås med andra och genom din närvaro bidrar du till en positiv och bra arbetsmiljö.
För många är Restaurang Bryggan det självklara valet när det gäller att äta i Hjo. Restaurang ligger vackert belägen precis intill Vätterns vatten. Här sitter man mitt i en småbåtshamn vid Europas sjätte största sjö med panoramautsikt ut över vattnet.
Bryggans meny är mångsidig och bygger på en klassisk a la carte meny med olika rätter av kött, fisk och vegetariskt/veganskt. Vi gör mat från grunden med råvaror efter säsong. Med två härliga uteserveringar med möjlighet till sol både på förmiddagen och på kvällen gör Bryggans läge till det absolut mest attraktiva för turister och Hjobor. Förutom Bryggan finns även vår bakficka Norra Piren med evenemang och sommarlunch
Sista ansökningsdagen är den 1 april 2026.
Lön enligt avtal eller genom överenskommelse
beroende på ansvarsuppgifter.
Tillsvidareanställning på 100%
Tillträde 10/4.
Ansökan via mail till ansokan@restaurangbryggan.com
. Märk ansökan med "Sous Chef".
Frågor som berör tjänsten: Tobias Gustafsson 0709-509506
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: ansokan@restaurangbryggan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bryggan i Hjo AB
(org.nr 556524-4562)
Hamnen 1
)
544 30 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Restaurang Bryggan Jobbnummer
9763057