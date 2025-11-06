Sourcing Assistent
2025-11-06
Är du en vass administratör med intresse för Supply Chain och ständiga förbättringar? Vill du arbeta med en global aktör i framkant av sin industri och bygga ett konkurrenskraftigt leverantörsnätverk?
Vi söker nu en driven och detaljorienterad person som vill vara med och bygga upp Sourcing avdelningen. Detta är ett spännande konsultuppdrag hos en av våra framstående kunder i Göteborg. Detta är en unik möjlighet för dig som vill växa in i rollen, där intentionen från kundens sida är att du på sikt ska övergå i anställning hos dem.
Ansvarsområden
I denna centrala roll kommer du att vara nyckeln till att bygga upp och bibehålla en pålitlig och konkurrenskraftig leverantörsbas. Ditt huvudsakliga fokus är att bistå Sourcing Manager i utvärderingen, introduktionen och den kontinuerliga förbättringen av leverantörer, för att säkerställa att de möter högt ställda krav på kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
Assistera i utvecklingsaktiviteter för nya leverantörer genom att samla in profiler, granska dokumentation och följa upp kvalificering.
Spåra prover, tester och valideringsprocesser för att säkerställa att projekt når sina tidsramar.
Uppdatera leverantörsdatabasen och tillhörande dokumentation samt följa upp leverantörers korrigerande åtgärder (CA).
Agera som kontaktyta och koordinator mot tvärfunktionella team (såsom Engineering, Quality och Logistik/Lager).
Förbereda mötesprotokoll, statusrapporter och annan nödvändig dokumentation.
Intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är början av din karriär, snabblärd med stark analytisk förmåga och ett sinne för detaljer. Du trivs i en miljö med högt tempo, är ansvarsfull och kan hantera flera uppgifter parallellt.
Vidare har du:
Relevant akademisk eller yrkesmässig bakgrund inom maskinteknik, Supply Chain Management eller relaterat område. Vi värdesätter din kompetens i office-program och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
God förståelse för supply chain eller tillverkningsprocesser. Erfarenhet av ERP- eller leverantörshanteringssystem är meriterande.
Goda kunskaper i Microsoft Office-verktyg (Excel, Word, PowerPoint).
Mycket god förmåga att kommunicera och koordinera, med ett samarbetsorienterat tankesätt.Flytande i tal och skrift i engelska (internationell kommunikation). Kunskaper i kinesiska är en stor fördel.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
