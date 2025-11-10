Source Leader Till Ikea Industry I Hultsfred
2025-11-10
Vi på Jefferson Wells söker nu en Source Leader till ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag hos IKEA Industry i Hultsfred. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en internationell industrimiljö där hållbarhet, kvalitet och samarbete står i centrum.
Om rollen
Som Source Leader får du en viktig roll i att driva och utveckla arbetet inom inköp, materialflöden och råvaruhantering. Du ansvarar för att säkerställa korrekta leveranser, följa upp fakturor, hantera avtal och prislistor samt stötta organisationen i hållbarhets- och certifieringsfrågor.
Du kommer även att:
*
Följa upp inkommande leveranser och säkra korrekt lagerrapportering
*
Samarbeta med interna och externa parter kring inköpsstrategier och leverantörsfrågor
*
Delta i kvalitets- och förbättringsarbete samt leda materialrelaterade möten
*
Bidra i projekt kopplade till försörjningskedja, logistik och hållbarhet
Det är en bred och varierad roll där du får arbeta både operativt och utvecklingsinriktat, med nära koppling till produktionen.
Plats: Hultsfred
Start: December 2025
Uppdrag: Minst till april 2026 - med mycket god möjlighet till förlängning över sommaren
Vem vi söker
Vi söker dig som är engagerad, social och noggrann - en person som trivs med ansvar och som vågar stå på sig när det behövs. Du har en god förmåga att skapa struktur, samarbeta med andra och hitta lösningar i en föränderlig vardag.
Vi ser gärna att du har:
*
Utbildning inom logistik eller ekonomi, gärna med inriktning mot industriell ekonomi
*
Några års erfarenhet av arbete inom inköp, supply chain eller produktion
*
Erfarenhet från träindustrin är mycket meriterande
*
God systemvana, särskilt i Excel, och kunskaper i Power BI ses som ett stort plus
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och en ledande aktör inom rekrytering och konsultlösningar för chefer och specialister. Vi erbjuder spännande karriärmöjligheter inom bland annat inköp, logistik, ekonomi, HR och teknik. Som konsult hos oss får du tillgång till en trygg anställning, ett starkt nätverk och möjlighet att utvecklas vidare i din yrkesroll. Ersättning
