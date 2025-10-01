SOS-operatör Stockholm (start våren-26)
2025-10-01
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad i varje samtal? Som SOS-operatör hos SOS Alarm blir du en viktig länk i att hjälpa människor i akuta situationer. Om du trivs med ett tempofyllt arbete, kan hantera stress och har en stark känsla för struktur och ansvar, kan du vara den vi söker!
Vi på SOS Alarm arbetar för ett tryggare Sverige för alla. Det gör vi genom att hjälpa människor i nödsituationer, hantera larm, koordinera arbete vid olyckor och kriser, samt genom att aktivt bevaka händelser och trender på nationell och global nivå. Vi gör allt detta i samverkan med våra kunder och partners - dygnet runt, årets alla dagar. Många är framför allt bekanta med vår leverans av det nationella nödnumret 112, men vi erbjuder även ett växande antal innovativa tjänster för både den privata och offentliga marknaden. Hos oss får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person, samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt tillsammans med fantastiska kollegor.
Din vardag som SOS-Operatör
"En av de roligaste sakerna med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik". Du kommer att få möta alla möjliga typer av människor, frågeställningar och problem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att svara på inkommande samtal från människor i nöd. Som SOS-operatör är ditt grunduppdrag att svara på nödnumret 112 och du är den hjälpsökandes första kontakt innan andra hjälpresurser är på plats. Är du undersköterska kan din kompetens också att komma att användas på annan funktion på SOS-centralen kombinerat med grunduppdraget på nödnumret 112.
112-samtalen omfattar allt ifrån akuta sjukdomsfall, trafikolyckor, bränder till samtal där någon är i behov av en trygg röst. Med intervjustöd och anpassad teknik säkerställer du att rätt resurser skickas till rätt plats i rätt tid. I pågående samtal samverkar du med kollegor och externa resurser så som polis, räddningstjänst och ambulans. Arbetet bedrivs ofta i ett högt tempo och hjälpsökande står alltid i fokus. Arbetet bedrivs på SOS-centralen där du sitter i en öppen miljö tillsammans med dina kollegor.
Utbildning För att få rätt förutsättningar för att lyckas som SOS-operatör 112 inleds anställningen med en gedigen utbildning på vår utbildningsenhet i Kista varvat med praktisk träning ute på centralen där du har en handledare.
Vi erbjuder dig
Ovärderlig lärdom i att kommunicera med olika typer av människor
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag där människan alltid står i centrum
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Du får samverka tillsammans med bl. a. Polisen, Räddningstjänst, ambulans och andra aktörer som är viktiga för samhället
Vi söker dig Vi utgår ifrån att du alltid vill hjälpa den som ringer in och hanterar samtalet från början till slut. Du uppskattar tydliga riktlinjer, är trygg i dig själv och beslutsam - oavsett vilket samtal du hanterar. Rollen innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor. Vidare är du empatisk och professionell vilket innebär att du samverkar och tar ansvar i din yrkesroll.
Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs 24/7 har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar dagar/kvällar/nätter och helger. Därför kan du inte välja att endast arbeta dag, kväll eller natt.
Vi önskar att du
Har minst tre års arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, framförallt i tal
Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika och komplexa system
Har god simultanförmåga då arbetet kräver att du kan hantera flera uppgifter på en och samma gång
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta oregelbundna tider
Har erfarenhet från sjukvård, blåljusverksamhet, larmcentral eller liknande
Är undersköterska eller har annan relevant erfarenhet
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss!
Låter detta intressant? Skicka en ansökan idag!
Tjänsten är med start våren 2026 Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan!
Efter att du skickat in din ansökan kommer du få genomföra arbetspsykologiska tester som en obligatorisk del av vår rekryteringsprocess. Vänligen genomför testerna så snart som möjligt, då det är ett krav för att du ska vara fortsatt aktuell i rekryteringsprocessen. Ansökningar utan genomförda testresultat kommer inte att beaktas.
Skicka in din ansökan och genomför testerna så fort du har möjlighet. Vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag söndag 19 oktober.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef Oskar Nirblad: Oskar.nirblad@sosalarm.se
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
