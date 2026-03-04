Sommarvikarierande kyrkovaktmästare 100%
2026-03-04
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Bokenäsets församling söker en kyrkvaktmästare 100 % som kommer att tjänstgöra på våra kyrkogårdar, i våra kyrkor och församlingshem i Bokenäs och Dragsmark 9 veckor under sommaren. Med start 8/6.
Tjänsten innefattar utomhusarbete som t ex gräsklippning, trimning, vattning och ogräsrensning samt inomhusarbete som att ställ iordning inför begravningar och gudstjänster samt fastighetsskötsel och städning. Tjänstgöring måndag till fredag dagtid.
Medlemskap i Svenska kyrkan och tillgång till bil är ett krav.
Tillsättning sker löpande! Välkommen med din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jonna.johansson@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikare 100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bokenäsets församling
(org.nr 252004-1779)
451 95 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Förvaltningsassistent
Jonna Johansson jonna.johansson@svenskakyrkan.se 0701936456, 0701936456 Jobbnummer
