Sommarvikarier till Vård och Omsorg

Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Våra verksamheter finns i kommunens tre tätorter Virsbo, Ramnäs och Surahammar och du kan arbeta inom hemtjänsten, på våra servicehus, äldreboenden eller med personer med intellektuell funktionsnedsättning (LSS). Varje roll är en viktig del av att skapa trygghet och välbefinnande för dem som behöver oss mest och oavsett var du hamnar kommer du att göra skillnad!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Arbetet som sommarvikarie innebär att utföra sedvanliga stöd- och omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt vårddokumentation. Arbetet innebär också att stödja och motivera brukare för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
Arbetet är fysiskt och innehåller många fysiska arbetsmoment.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Har du undersköterskeutbildning, yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog, undersköterskeutbildning med inriktning mot funktionsvariation, beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot pedagogik eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig samt om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är det meriterande. Vi vill att du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift, då det är viktigt med dokumentation i det dagliga arbetet.
Du behöver vara trygg, stabil och flexibel. Vi vill att du kommunicerar på ett tydligt sätt och är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. För att lyckas i arbetet är det även viktigt med struktur och att du arbetar bra med andra människor samt kan lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Körkort är ett krav inom hemtjänsten.
Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde och vi ser finsktalande sökande med tvåspråkskompetens som meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Arbetstiden är schemalagd och kan variera mellan dag, kväll, helg och natt.
I första hand ser vi att du arbetar hela perioden juni-augusti. Ange i din ansökan om du kan arbeta dag, natt eller både och. Glöm inte att bifoga betyg/intyg från utbildning eller arbete.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Hemtjänsten Surahammar- Områdeschef Hanna Birberg 0220-392 24.
LSS - Intellektuell funktionsnedsättning Områdeschef Nathalie Lill 0220-391 20 och Områdeschef Roxana Beijersten 0220-391 74.
Servicehus Surahammar områdeschef Hanna Birberg 0220-392 24.
Demensboende Områdeschef Josefin Thingberg 0220-393 94.
Äldreboende-Områdeschef Daniel Åström 0220-393 13.
Servicehus, Äldreboende och Hemtjänst Ramnäs och Virsbo- Områdeschef Linda Eriksson 0220-393 98 Ersättning
