Sommarvikarier till Johannelund Hemtjänst
2026-01-08
Hos oss på Vardaga Hemtjänst Johannelund kommer du till en etablerad arbetsplats med hög kundnöjdhet, god kvalitet och ett välkomnande, genuint arbetsklimat. Vi jobbar varje dag med att på olika sätt stödja våra kunder i deras vardag - i deras hem, i våra trygghetslägenheter intill och i vår öppna träffpunktsverksamhet för äldre i närområdet.Nu söker vi på Johannelunds Hemtjänst i Linköping sommarvikarier till sommaren 2026. Du får introduktionsutbildning med värdefull kunskap om omvårdnad och service. Om du önskar har vi även möjlighet att erbjuda dig en timanställning som börjar redan i vår.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och utvecklande sommarjobb, som rustar dig för framtiden - oavsett var den är.
Självklart får du en introduktion som spänner över alla områden - från värdegrund, vår omsorgsfilosofi Den goda dagen, introduktion för hjälpmedel och förflyttning - till måltid, hygien och dokumentationsrutiner.
Här är några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Introduktionsutbildning
Ledarskapsutbildade chefer och små arbetsgrupper
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Det innebär praktisk hjälp med sådant som kunden inte klarar på egen hand, såsom att förflytta sig med olika hjälpmedel, att ta hand om sin hälsa och personliga hygien och göra det fint i sitt egna hem. Du stödjer också kunden i att ta sig till olika aktiviteter, minskar ensamhet genom hjärtliga samtal och bidrar till att kunden får komma ut på promenader. Vi har ett nära samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetensTillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss: - lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - tycker om att röra på dig då vi tar oss mellan kunderna till fots, cykel eller bil.Det är meriterande om du är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa. Publiceringsdatum2026-01-08Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-05-31. Vi behandlar ansökningarna löpande, så vänta inte med din ansökan.Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.Har du frågor? Kontakta gärna: Cornelia Högberg verksamhetschef cornelia.hogberg@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervjuMer
information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019305-1779777". Arbetsgivare Vardaga AB
