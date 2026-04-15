Sommarvikarier till hemtjänst Norra Innerstaden
2026-04-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vår hemtjänst är Stjärnmärkt via Svenskt Demenscentrum. Stjärnmärkningen är en symbol för att vi har genomgått deras utbildning i kunskaper om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Våra trevliga samlingslokaler ligger på Banérgatan 54 och Linnégatan 61 med goda allmänna kommunikationer i centrala Stockholm. Du kommer att arbeta utifrån ett av våra kontor.
Din roll som sommarvikarie
I våra kunders vardag så kommer du att arbeta personcentrerat och funktionsstödjande. Du hjälper våra kunder i olika situationer så som omvårdnad, mathållning och tillsyn. Det är nära till våra kunder så vi promenerar mellan dem och startar arbetspassen gemensamt i samlingslokalen. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg och vi arbetar med Smartphones för tidsregistrering och dokumentation. Vi erbjuder ett rörligt och fritt arbete centralt på Östermalm. Du kommer vara en del av en välfungerande verksamhet med mycket kompetenta medarbetare och en engagerad chef.
Din kompetens och erfarenheter
Vi söker dig som har:
tidigare erfarenhet inom vård av äldre
kan tala och skriva god svenska då arbetet innebär mycket kommunikation och dokumentation.
Meriterande är:
undersköterskeutbildning
pågående utbildning inom vård och omsorgPubliceringsdatum2026-04-15Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan samarbeta, tycker om att hjälpa andra människor och förstår andras behov. Vidare är du engagerad och serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande.
Vad erbjuder vi dig
Just nu söker vi sommarvikarier till vår verksamhet, det finns även möjlighet att börja redan nu under våren. Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med ett spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Karlavägen 104 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Team Fältöversten Kontakt
Malin Stenlund malin.stenlund@stockholm.se 08-50810537 Jobbnummer
9854854