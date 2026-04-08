Sommarvikarier till äldreomsorgen!
2026-04-08
Lockas du av att ha ett meningsfullt arbete där du får arbeta nära människor? Då passar du hos oss!
Vi har påbörjat sommarrekryteringen till våra tjänster inom äldreomsorgen och vi söker dig som vill arbeta på schema hos oss.
Kungälvs kommun erbjuder månadsanställning för alla sommarvikarier som jobbar mer än fyra veckor. Detta innebär att du får garanterade arbetspass, ett färdigt schema och lönen utbetalad samma månad. Dessutom arbetar vi med 37-timmars vecka som heltidsmått dag/kväll och 34,33-timmars vecka för natt. Det finns även möjlighet att få arbeta kvar efter sommaren samt fasta helger under året.
Vecka 24-34
Arbetstider: dag/kväll eller natt
Tjänstgöring varannan helg
För mer information om att jobba i vården gå gärna in på nedan länk:
Hitta ditt sommarjobb i vård och omsorg! | Go Care (go-care.se)

Dina arbetsuppgifter
Hos oss inom äldreomsorgen är du en trygghet för våra brukare. Du är där för att ge stöd, hjälp och omtanke. Ett arbete där din insats verkligen betyder något, varje gång.
Vad innebär det att jobba som timvikarie i våra olika verksamheter?
Stöd i ordinärt boende
• Hemtjänst
I hemtjänsten har du ett meningsfullt, social och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Du träffar brukare i deras hem och i deras vardag. Vi arbetar med planerade besök i form av vård- och omsorgsinsatser. Det handlar exempelvis om morgonhjälp, förflyttning, hjälp med måltider, dusch, toalettbesök, klädvård, städning, promenader, tillsyn och inköp. Vi utför även delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Det kan också handla om avlösning och ledsagning till och från sjukhus, rehab och vårdcentral
Stöd i ordinärt boende- Trygghetslarm och nattpatrull
Trygghetslarmet dag och kväll har som huvuduppgift att svara på och åtgärda larm. Arbetet utförs på egen hand med fina kollegor som stöd. Nattpatrullen (trygghetslarmet nattetid) utför i huvudsak planerade besök och åtgärdar larm. Vid arbete hos oss krävs det att du känner dig bekväm att röra dig ute i Kungälv på egen hand nattetid och att du har B-körkort.
Vård- och omsorgsboende
Vi har sex vård- och omsorgsboenden som är placerade runtom i kommunen med inriktning på demens, somatik och psykiatri. Dina arbetsuppgifter innebär att ge våra hyresgäster omsorg, hjälp och stöd utifrån deras individuella behov. Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna och härliga kollegor. Här får du garanterat ett arbeta som är både roligt och stimulerande!
Korttidsenheten
Korttidsenheten ligger på Ängegärde vård- och omsorgsboende och har 20 platser för hyresgäster. Vi arbetar i team tillsammans med biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Hos oss ges du möjlighet att träffa olika typer av människor vi stödjer, men också en bredd på arbetsuppgifterna. Den ena dagen är inte den andra lik. För att arbeta här behöver du ha antingen utbildning inom vård- och omsorg eller längre arbetslivserfarenhet. Du ges möjlighet att arbeta med en erfaren, sammansvetsad grupp som har kul på jobbet och nära till skratt!

Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år.
God fysisk förmåga.
B-körkort eller kunna cykla för arbete inom hemtjänst och trygghetslarm.
Mobilt Bank-id eller Freja-id
Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
Goda kunskaper i mobil- och datoranvändning.
Kan ta emot delegering av hälso-och sjukvårdsinsatser.
Det är meriterande om du har en utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en helhetssyn, är samarbetsinriktad, strukturerad och empatisk. Du trivs med att hantera högt tempo på ett tryggt sätt. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta med människor.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Då kan du lämna annan relevant referens, till exempel arbetsledare eller lärare. Ta kontakt med dina referenter innan du lägger in kontaktuppgifter till dem.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
För denna tjänst kommer registerkontroll att genomföras enligt lag. Innan anställning kan ingås ska därför utdrag från belastnings- och misstankeregistret visas upp, utdraget får inte vara äldre än sex månader. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälv Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238695 Jobbnummer
9841071