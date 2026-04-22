Sommarvikarier Solberga By
2026-04-22
Solberga by söker engagerade sommarvikarier som vill vara med och skapa förutsättningar för ett tryggt, lekfullt och aktivt sommarlov för våra barn och ungdomar med olika funktionsvariationer som bor hos oss.
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe, som är lekfull och ansvarstagande- känns det som ett uppdrag för dig? Tveka inte utan skicka in din ansökan idag!
Solberga by är en ideell förening som i 80 år erbjudit boende och anpassad grundskola med Waldorfinriktning för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Vi finns i Järna ca 4 mil söder om Stockholm. Vi erbjuder en unik bygemenskap där bostäder, elevhem och skola integreras omgiven av en vacker miljö med skogen och havet som närmaste granne.
Vad innebär jobbet?
Du kommer att arbeta nära våra barn och ungdomar i deras hemmiljö, ge individuellt stöd och hjälp kring hygien, måltider, aktiviteter m m. De barn som bor hos oss har olika diagnoser som bla intellektuell funktionsnedsättning, Autism, Downs syndrom, etc. Våra barn och ungdomar har ett omfattande omsorgsbehov och in många fall utmanande beteenden som ställer stora krav på dig som medarbetare.
Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du aktiviteter, hjälper till med dagliga rutiner och skapar en meningsfull fritid och sommarlov för våra barn och ungdomar.
Du kommer att använda olika kommunikationsverktyg, som till exempel tecken och bilder, för att skapa förståelse och samspel. Vi utgår från ett lågaffektivt bemötande i kommunikation med barnen.
Du kommer tillsammans med dina kollegor ta hand om barnens hemmiljö som innefattar matlagning, disk och städning. Du har en viktig del i att skapa en hemtrevlig och välkomnande miljö i elevhemmen.
Som en del i arbetet ingår att dokumentera i barnens sociala journal, vilket förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på Svenska.
Vad krävs av dig?
Du är nyfiken på människor och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar med olika förutsättningar och du tycker om att leka och interagera med barn.
Du har en god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och bemöter alla med respekt och värme.
Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet av att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsvariationer är krav och vi ser gärna att du har en utbildning inom vård och omsorg eller likvärdigt (Stödpedagog, USK etc).
Vi ser gärna att du har B-körkort.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete: Du får möjlighet att göra en verklig skillnad i barnens liv och vara med och skapa ett minnesvärt sommarlov.
Ett härligt arbetslag: Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team.
Fast schema: Du arbetar efter ett fast schema fördelat på dag, kväll, helg och sovande jour. Vi söker även personal som kan ta vaknatt.
Låter det som ett uppdrag som passar dig?
Om du blir kallad på intervju ber vi dig att visa två utdrag från belastningsregistret, se nedan. Utdraget får ej vara äldre än 1 år.
Utdrag barn med funktionsnedsättning
Utdrag skola eller förskola
Intervjuer sker löpande.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid (dag-kväll-helg-sovande jour/vaknatt)
Omfattning: Heltid/deltid
Lön: Månadslön/timlön
Tillträde: Vikariat avser juni- augusti
Välkommen med din ansökan!
Bifoga CV och personligt brev i ansökan. Ansökningar som saknar önskat underlag behandlas ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Solberga By
, http://www.solbergaby.se
Solberga 27 (visa karta
)
153 91 JÄRNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solberga by Jobbnummer
9868857