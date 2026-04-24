Sommarvikarier sökes på Gotland
2026-04-24
Nu söker vi på Inkludera Assistans Dig som vill jobba hos någon av våra kunder på Gotland i sommar.
Vi söker personer som vill arbeta som personliga assistenter på Gotland i sommar!
Arbetstiderna är varierande beroende på tjänst och hos vem du arbetar, men vi har kunder med timmar under såväl dag- som kvällstid med både vaken natt och sovande jour.
Att arbeta som personlig assistent innebär att vara en annan persons armar och ben. Du kommer utföra sådant som personen inte kan göra själv i sin vardag. Arbetet innebär att man arbetar i kundens hem och arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta att man är behjälplig med personlig omvårdnad, medicinhantering, vardagssysslor, hushållssysslor, inköp, matlagning och aktiviteter. Arbetet som personlig assistent är i regel ett ensamarbete även om dubbelbemanning i vissa fall kan förekomma.
Du som söker ska vara framåt, flexibel och ha ambitionen att göra det lilla extra för våra kunders vardag. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden, vilket kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Omfattning: Sommarvikariat.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Visby (visa karta
)
621 39 GOTLAND Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
David Ronàld david.ronald@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9875687