Sommarvikarier kontor till Stora Enso
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du får meriterande arbetslivserfarenhet inför framtiden?
SOMMARVIKARIER KONTOR TILL STORA ENSO SKOGHALL OCH FORSHAGA
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du får meriterande arbetslivserfarenhet inför framtiden? Som semestervikarie har du en betydande roll i vår verksamhet. Vi tror att välmående på arbetsplatsen grundar sig i du sätter säkerheten i fokus, får ta eget ansvar samtidigt som du har kul med dina kollegor. Som semestervikarie, får du också vara med på resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender. Tjänsten som sommarvikarie är en bra fot in och ett steg för din fortsatta karriär hos oss!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker semestervikarier till flera olika roller till kontoret på Skoghalls bruk och fabriken i Forshaga. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med oss i någon av följande roller:
Lab
På labbet finns roller för dig som vill arbeta med kvalitetskontroll. Du kan exempelvis arbeta som Labtekniker med uppgifter som kvalitetskontroll av producerad kartong och säkerställande av att våra instrument är korrekt kalibrerade. Du ansvarar också för att granska kvaliteten i kartongbrukets processer, massaprocessen, utsläpp och återvinningssystem.
Master Planning
Ansvarar för att säkerhetsställa att maskinprocessen sker enligt order genom planering, optimera körning, uppföljning, avstämning och kontroll. Du arbetar produktionsnära för att upplysa vid stopp och upprätta körordning samt har daglig kontakt med flertal enheter på bruket. Denna roll har vi behov av semestervikarier både i Skoghall och Forshaga.
Technical Customer Service Manager
Ansvarar för teknisk kundtjänst, du agerar som navet mellan kund och bruk.
Material Planner
Ansvarar för att säkerställa att de material som behövs för tillverkning av kartong finns tillgängliga. Du planerar baserat på prognoser och avropar leveranserna i nära samarbete med olika leverantörer. I ansvaret ligger också att hantera godsmottag och fakturor.
Underhållsingenjör inom automation & mekanik
Arbetet innebär att uppdatera och skapa livscykelanalyser (LCA), genomföra teknikutredningar, samt justera och förbättra innehållet i SAP. Det handlar även om att förbättra anläggningen genom att justera serviceintervall för automationsutrustning (UH-planer), samt att skapa konsekvensanalyser för större reparationer och investeringar.
Applikationsadministratör Plant Data
Arbetet innebär att administrera data där du får möjlighet att göra skillnad genom kreativt arbete inom dataöverföring där du kan bidra med din kompetens om olika applikationer.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du är en engagerad och driven person, som både har viljan att utvecklas och som trivs i en föränderlig miljö. Vidare tar du ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter i enlighet med våra värderingar och sätter alltid säkerheten i fokus. Vi värdesätter din förmåga att arbeta både i grupp och självständigt samt att du har ett strukturerat arbetssätt och kontroll över dina uppgifter. För tjänsterna krävs en god analytisk förmåga för att du ska kunna förutse och förstå händelser relaterade till verksamheten.
Vi söker dig som studerar eller tidigare har studerat och genomfört en eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, produktionsteknik, transport och planering, sales & marketing, produktionsplanering eller materialplanering inom processindustri, eller annan motsvarande ingenjörsutbildning inom relevant område. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som rollen innefattar. Vidare ser vi gärna att du har god systemvana, gärna i MS Office, samt att du har lätt för dig att sätta dig in i nya system.
Grundläggande krav för tjänsten:
Du har fyllt 18 år
Du är tillgänglig och kan arbeta under semesterperioden maj/juni-augusti/september
Behärskar flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Som Sommarvikarie blir du anställd direkt av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
eller 073-861 72 56 och Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller 073-861 72 53.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Emma Sjödin emma.sjodin@eterni.se Jobbnummer
9657061