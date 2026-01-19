Sommarvikarier Hemtjänst
Arjeplogs Kommun / Undersköterskejobb / Arjeplog Visa alla undersköterskejobb i Arjeplog
2026-01-19
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog
Arjeplogs kommun söker sommarvikarier till Hemtjänsten
Gör sommaren meningsfull - bli vår nästa stjärna i hemtjänsten och passa på att samtidigt uppleva våra fjäll och natur och möjlighet till att t.
ex. vandra, eller fiska på dina lediga dagar.
Hemtjänsten i Arjeplogs kommun blev årets utförarkommun 2025, bli en av oss för att fortsätta förvalta denna kvalité.
Förmåner:
• Boende: Om du inte bor i Arjeplog kan vi hjälpa till med både boende och resor till oss.
• Gym och simhall: När du jobbar hos oss får du besöka det kommunala gymmet och simhallen kostnadsfritt.
• Sommarbonus utlovas till dig som arbetar hos oss under sommaren.Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Äldreomsorgen i Arjeplogs kommun är en liten organisation som är full med driv och utvecklingslust. Just nu söker vi dig som undersköterska till hemtjänsten. Du kommer att få jobba brett med vård och omsorg, i nära samarbete med engagerade kollegor inom alla yrkeskategorier, från handläggare, till omsorgspersonal och sjukvårdsteam. Du slipper minutstyrning och får förtroendet att själv planera insatser som omsorgstagaren beviljats.
Du kommer självklart få en gedigen introduktion från erfarna kollegor så att du känner dig säker i din roll. Pluggar du någon vårdutbildning så är en sommar i äldreomsorgen en värdefull erfarenhet. Du tränar på bemötande, nära vård och tillgodogör dig erfarenhet av att jobba med äldre. Inom många delar av vården kommer äldre vara den största patientgruppen framöver. Du har möjlighet att börja tidigare under våren eller om det hellre passar att stanna lite längre efter sommaren.Kvalifikationer
Har du som oss ett engagemang att arbeta med människor? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst och bli vår nya kollega över sommaren. Körkort B är ett krav för arbete inom hemtjänsten.
Vi fäster särskild vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har fullgjord undersköterskeutbildning, eller annan erfarenhet av vård/omsorgsarbete, men vi välkomnar även dig som tycker om människor och vill prova något nytt.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.Övrig information
Tillträde 2026-06-08 eller enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2026-08-30 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrader: 67,96% för nattjänstgöring och 100% för dag, möjlighet finns för egen önskan angående sysselsättningsgrad
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Bitr. enhetschef, Carina Juuso 0961-14146 Jobbnummer
9690480