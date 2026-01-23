Sommarvikarie transportör av kyld mat
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad person som värdesätter hög kvalitet? Här hos oss på Utförarservice erbjuds du en möjlighet att jobba i en intern utförarenhet. Hos oss erbjuds du nya kollegor och spännande arbetsuppgifter.
Du värderar säkerhet, noggrannhet och arbetsglädje. Med rätt vilja och inställning får du möjligheten att utvecklas och påverka ditt dagliga arbete då vi värderar personlig initiativförmåga och eget driv.
Vi söker nu dig som kan hjälpa oss med att transportera kyld mat till brukarna i ordinärt boende när ordinarie personal har semester.
Arbetet innebär mycket kontakter med interna samarbetspartners (Måltidsservice, Hemtjänsten m.m.) och externa (brukarna i ordinärt boende) i det dagliga arbetet.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Arbetsdagarna är måndag, tisdag, torsdag och fredag.
Arbetstiderna är 07:00 - 16:50.
Semesterperioden är juni - augusti och vikariatet kommer innebära 4-6 veckors arbete under denna perioden efter överenskommelse.Kvalifikationer
Krav på B-körkort för manuellt växlad bil.
Meriterande med lokalkännedom om Ängelholms kommun.
Meriterande med erfarenhet av transport inom kommunal verksamhet.
Vi kommer innan anställning att behöva ett utdrag från belastningsregistret och ni kommer att behöva skriva under ett sekretessavtal.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
