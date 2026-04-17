Sommarvikarie till Simtuna HVB sovande jour
Nu söker vi dig som är vill ha en varierad arbetstid och som uppskattar självständigt arbete. Arbetstiden är förlagt på rullande schema med kvällsarbete och sovande jour på plats på vårt behandlingshem i Simtuna. Vi är ett glatt gäng som brinner för arbetet med klienter.
Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring - en hållbar och värdig vardag!
Uppdraget och din roll
Du kommer vara med i det dagliga som sker på behandlingshemmet, t.ex. aktiviteter, se till att yttre och inre miljö är tilltalande, matlagning, skjutsningar, drogkontroller m.m.
Din profil och bakgrund
Du är en trygg och stabil person som uppskattar utmaningar, små som stora som dyker upp i en ibland oförutsägbar vardag. Du har god initiativförmåga och kan planera och genomföra aktiviter för klienterna. Du får gärna ha ett särskilt intresse för t.ex. skapande, fysisk aktivit eller annat som du kan dela med klienterna.
Vi ser att du har en behandlingspedagogutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med beroendebehandling, gärna erfarenhet av psykiatrisk problematik samt arbete på HVB. Plus i kanten är om du har utbildning inom KBT, återfallsprevention, NADA, MI, Kriminalitet som livsstil eller CRA.
Alla som arbetar hos oss förstår vikten av ett respektfullt och varmt bemötande gentemot både kollegor och våra klienter. Du förstår att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.
Iris Utvecklingscenter Simtuna är en liten specialiserad verksamhet med 13 platser för både män och kvinnor. Fastigheten är lantligt belägen och nyligen renoverad. Klienterna har en LARO behandling där ansvarig läkare befinner sig i klientens hemregion. Klienter erbjuds KBT- behandling både i grupp och enskilt. Vi samarbetar med socialtjänst, regioner och med andra aktörer som är viktiga för klienten.
Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring - en hållbar och värdig vardag. Iris Utvecklingscenter AB grundades 1986 och är ett medarbetarägt vårdföretag som idag har verksamheter i Enköping, Hestra, Mullsjö, Ryfors och Stockholm. Vi har alltid satsat på kunskap och fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta nya och gamla behov i vår målgrupp. Iris-gruppen växer och kommer att fortsätta göra det.
Iris mission
Vi ser alltid möjligheterna. Vi är övertygade om att det är möjligt för alla med beroende och livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv.
Vi möter klientens behov på ett innovativt sätt och erbjuder anpassat stöd hela vägen. Vi skapar en miljö som våra klienter kan växa i för att nå varaktig förändring.
Vi går till jobbet hängivna den uppgiften med en vilja att tänka nytt och att utveckla vår förmåga att möta våra klienters behov. Ambitionen hos oss alla är hög. Det smittar av sig.
Det bär vi med oss, varje dag och i varje möte. Det räddar liv.
Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, så länge annonsen ligger uppe är tjänsten fortfarande ledig.
Detta är ett vikariat med start första veckan i juni och 8 veckor framåt. Tjänsten är en deltidstjänst (ca 75 %) med tillträde enligt överenskommelse. Alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekryteringar och registerutdrag ska visas upp.
Läs mer om vår verksamhet http://www.irisuc.se
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut, vi ser fram emot din ansökan.
Biträdande verksamhetschef
Mikaela Qvarnhök
0171-660712 mikaela.qvarnhok@irisuc.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122900".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Iris Utvecklingscenter AB
749 71 SIMTUNA
