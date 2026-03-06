Sommarvikarie till funktionsstöd
Sommarjobb / timvikariat inom funktionsstöd - Hjo kommun
Vill du ha ett sommarjobb där du gör verklig skillnad i människors vardag? Som sommarvikarie inom funktionsstöd får du möjlighet att bidra till en trygg, meningsfull och aktiv vardag för personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer.
I arbetet stöttar du brukare i deras dagliga liv. Det kan handla om personlig omvårdnad, stöd vid matlagning och vardagssysslor eller att planera och delta i olika fritidsaktiviteter. Du är en viktig del i att skapa struktur, trygghet och livskvalitet för dem du arbetar med. Inom gruppbostad eller servicebostad bor flera personer tillsammans i samma hus, oftast i egna lägenheter, där personal finns tillgänglig för stöd och service.
Som vikarie är du med och skapar en varm och respektfull miljö där varje individ blir sedd och bemött utifrån sina behov. Arbetet innebär att ge stöd, service, vård och omsorg med fokus på kvalitet och delaktighet.
Vissa arbetsuppgifter enligt HSL kan förekomma efter delegation från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Arbetet utgår från genomförandeplaner och gällande LSS-lagstiftning, med målet att varje person ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det här är något du får lära dig vad det innebär i våra introduktionsdagar och utbildningstillfällen.
Du kan också arbeta på korttid där du möter barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. Där vistas de under en begränsad period, till exempel för miljöombyte eller för att ge anhöriga avlastning.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll, helg och natt beroende på din erfarenhet.

Kvalifikationer
För att arbeta inom funktionsstöd behöver du vara 18 år enligt lag och du behöver kunna visa upp belastningsregister inför anställning Arbete med barn enligt LSS, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/).
För att säkra kvalitet i omvårdnad och dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Ovan är avgörande för att kunna jobba hos oss i sommar men utöver det ser vi det som värdefullt om du har en vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller tidigare erfarenhet inom området. Störst vikt lägger vi dock vid din personliga lämplighet för att trivas och lyckas med ditt sommarvikariat ser vi att du är:
• Social och lyhörd
• Ansvarsfull och flexibel
• Självständig men också en god lagspelare
• Professionell i ditt bemötande
• Utgångspunkt att brukarens behov ska alltid stå i centrum inom ramen för verksamhetens uppdrag.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba i Hjo kommun kan du göra det på Hjo.se (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/),
du kan även titta på klipp (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/lar-kanna-hjo-kommun/)
från våra medarbetare.
Vi ser fram emot din ansökan!Så ansöker du
När du klickar på ansök får du fylla i önskemål om arbetsplats. Vi samlar nämligen alla ansökningar för sommarjobb inom äldreomsorg och funktonsstöd på samma plats. Det betyder att du inte behöver söka två gånger men du kan också välja att enbart söka till funktionsstöd.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med:
• ID-handling/ körkort
• gymnasiebetyg (kan väntas med inför sommaren om du tar studenten i år)
• vi tar digital referenstagning via refapp och om du går vidare till detta steg får du ett sms med instruktioner för detta
• om du blir erbjuden en tjänst behöver du inför anställning uppvisa ett belastningsregister för att kunna anställas.
Introduktion:
Vi erbjuder 3-5 dagars introduktion utifrån din erfarenhet, du får en handledare och digital utbildning. Du får också med tiden gå en delegeringsutbildning för att arbeta inom äldreomsorg och funktionsstöd är det viktigt att du får delegering för att utföra de insatser som krävs
Ett sommarjobb inom funktionsstöd ger dig både konkurrenskraftig lön, minnen för livet och en erfarenhet som är värdefull på ditt CV oavsett vad du vill jobba med i framtiden! Vi hoppas du vill bli en i teamet sommaren 2026!
Vi avböjer all kontakt vad avser marknadsföring eller bemanning/ rekryteringshjälp till de här tjänsterna. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
