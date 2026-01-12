Sommarvikarie till barnboende
2026-01-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Denbro Omsorg AB i Växjö
Vi söker vikarier till vårt barnboende i Värends Nöbbele. Vi vill att du ska börja omgående så att du är varm i kläderna till dess sommarvikariaten börjar.
Boendet ligger ca 25 minuter söder om Växjö, Körkort och tillgång till egen bil krävs för att kunna ta sig till arbetsplatsen! Vi ber dig avstå att ansöka om du inte har körkort eller inte har den utbildning vi kräver. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
På vårt barnboende bor 5 barn/ungdomar som behöver mycket omvårdnad, trygghet och en meningsfull utvecklande vardag. I arbetet ingår allt ifrån stöttning vid måltider och promenader till bus och lek. Omsorg, hjälp med hygien och medicinhantering är en stor del av det dagliga arbetet. Vi vill att du ska ha ett pedagogiskt tänk och kunskaper i LAB, AKK, TAKK.
ARBETSTIDER
Vi har just nu behov av "timvikarier". För att barnen och ungdomarna som bor hos oss ska behöva träffa så få personer som möjligt är det viktigt att du som börjar hos oss också kommer stanna under sommaren.
Arbetstiderna är dagar, kvällar och helger. Du behöver kunna arbeta samtliga tider för att vara aktuell hos oss.
Vi kommer under sommaren att kunna erbjuda sommarjobb från mitten av juni till mitten av augusti på mellan 80-100 procent.
Vi kommer att prioritera de vikarier som kan jobba hela semesterperioden och som kan börja som timvikarie redan innan sommaren.
Boendet ligger på Almqvists Väg 15A, 35574 i VÄRENDS NÖBBELE. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Maila ditt CV och personliga brev
E-post: ansokan@denbroomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tim-Sommarvikarie Nöbbele". Arbetsgivare Denbro Omsorg AB
(org.nr 556369-1913)
Almqvists Väg 15A (visa karta
)
355 74 VÄRENDS NÖBBELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
