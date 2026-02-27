Sommarvikarie som kock till Berglunda
2026-02-27
Nu söker vi på Berglunda en sommarvikarie som kock till en verksamhet med 32 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Du ska arbeta under sommaren för att täcka behov när ordinarie kock är på semester.
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att laga god och näringsriktig mat i storkök och kan planera och strukturera upp dagen och matlagningen självständigt. Du ska kunna planera inköp och göra beställningar digitalt. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Vad gör vi? Vi är en verksamhet med 32 platser för personer med psykiska funktionsnedsättningar där maten är en viktig del i trivseln för de som bor hos oss.
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Berglunda
Berglunda är ett HVB som välkomnar personer från 20 år med psykiska funktionsnedsättningar, även i kombination med missbruk. På Berglunda arbetar vi mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska på uppdrag av kommuner och Kriminalvården.
Din erfarenhet och kunskap Vi tror att du som söker till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och att arbeta självständigt. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - tycker om att laga mat
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Under sommaren Sista dag att ansöka är Löpande intervjuer Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Elin Hansson, Verksamhetschef elin.hansson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7307663-1866761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Hägnevägen 40 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9769070