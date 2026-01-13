Sommarvikarie i Lekebergs kommun
2026-01-13
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad- och integration samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Sommarvikarier till socialförvaltningen i Lekebergs kommun
Har du ett genuint engagemang för att hjälpa andra människor och bidra till god livskvalitet? Vill du kombinera det med ett sommarjobb i en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, respekt och utvecklingsmöjligheter? Då är du den vi söker som vikarie till socialförvaltningen i Lekebergs kommun!
Om rollen
Som medarbetare inom socialförvaltningen kommer du att vara en viktig del av vår verksamhet som inkluderar äldreomsorg, funktionshinderområdet LSS och hemtjänst. Vi arbetar med människors behov av stöd i centrum och tror på vikten av delaktighet och ett respektfullt bemötande. I denna roll har du möjligheten att göra en konkret skillnad i våra kommuninvånares liv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Arbeta med att ge professionellt stöd och omsorg utifrån brukarens behov.
• Bidra till individens självständighet genom att främja deras resurser och förmågor.
• Skapa och upprätthålla goda relationer med brukare och deras anhöriga.
• Samarbeta med kollegor och andra aktörer för att säkerställa hög kvalitet i verksamheten.
• Delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom förvaltningen.
Krav och kvalifikationer
• Relevant utbildning, såsom undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet inom området är meriterande.
• Förmåga att bemöta människor på ett respektfullt och professionellt sätt.
• God samarbetsförmåga och vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
• Grundläggande kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• Ansvarsfullhet, flexibilitet och initiativförmåga.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill göra skillnad i deras vardag.
• Har god förmåga att skapa trygghet och tillit i mötet med brukare.
• Är ansvarstagande, flexibel och kan arbeta både självständigt och i team.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• B-körkort är en fördel, men inte nödvändigt för alla tjänster.
Vill du arbeta med oss så får du:
• En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad för andra varje dag.
• Möjlighet att arbeta i en organisation som värderar delaktighet och respekt.
• Blir en del av en arbetsmiljö där kompetens och utveckling uppmuntras.
• Arbeta i Lekeberg, där den perfekta balansen mellan stadens möjligheter och landsbygdens idyll skapar en harmonisk arbetsmiljö.
• Blir du kallad till intervju kommer vi begära utdrag ur belastningsregister.
• Söker du som undersköterska behöver du visa upp bevis för skyddad yrkestitel.
Ta chansen att bli en del av vår socialförvaltning i sommar och bidra till att skapa en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra invånare och medarbetare. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299077". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Tollin anna.tollin@lekeberg.se 0585 - 488 80
9682382