Sommarvikariat verksamhetsadministratör, Hemsjukvården
2026-03-31
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Hemsjukvården ansvarar för vård och rehabilitering i patienternas hem.
Nu söker vi en verksamhetsadministratör för arbete i sommar!
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsadministratör kommer du tillsammans med kollegor att hantera administrativa uppgifter i hemsjukvården. Du sköter på uppdrag av chef, personalplanering och korttidsbemanning, beställning- och fakturahantering. Vidare kommer du arbeta med schemaläggning, beställningar, fakturahantering och behörigheter. Du hanterar många interna och externa kontakter varje dag. Det förekommer också praktiska moment som godsmottagning och att hjälpa verksamheten i olika sammanhang.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Om dig
Vi söker dig som har en avklarad gymnasieutbildning. Du har även erfarenhet av Office-paketet, personalplanering, schemaläggning och fakturahantering. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetat i kommunens system såsom Personec, Proceedo och Hälsoärende. Har du dessutom erfarenhet av rollen som verksamhetsadministratör samt arbete med Multiaccess och korttidsbemanning ses även det som meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du trivs med mycket kontakt med människor. Du är serviceinriktad, flexibel, lyhörd med en god social förmåga. Arbetet kan variera i tempo och arbetsbelastning vilket ställer krav på att du har förmåga att prioritera, hantera stress och arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Praktisk information
Vi kontrollerar ID på alla kandidater som blir aktuella för intervju.
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ det gärna redan nu så att du har det på plats och kan uppvisa det längre fram i processen. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning från och med 2026-05-01 till och med 2026-08-31.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag, välkommen!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
