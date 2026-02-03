Sommarvikariat Undersköterskor / Vårdbiträden med sommarbonus
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvidsjaur Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arvidsjaur
2026-02-03
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Inför sommaren 2026 erbjuder vi vikariat inom hemtjänst, korttidsboende, personlig assistans, LSS-boende, boendestöd och vård- och omsorgsboende.
Vi erbjuder en sommarbonus på 10 000 kr till dig som arbetar hela semesterperioden (v. 25-32). Till dig som arbetar motsvarande halva perioden erbjuder vi 4000 kr och för dig som arbetar enstaka veckor erbjuder vi 700 kr per vecka.
Vi erbjuder dig som medarbetare friskvårdsbidrag på upp till 2000 kr (arbete juni, juli, augusti ger ett bidrag på 500 kr). Friskvårdsbidraget kan användas till exempelvis gymkort, fiskekort, ridning, padel, massage, bad m.m.
För dig som inte bor i kommunen kan vi erbjuda resa till och från Arvidsjaur.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
HemtjänstOmsorgs- och omvårdnadsarbete i den enskildes hem samt förekommande administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering av dagliga arbetsuppgifter. Inom hemtjänsten arbetar du utifrån den enskildes behov. Hos oss är kvaliteten viktigare än tiden!Som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten verkställer du biståndsbeslut som ex personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, sociala aktiviteter och enklare träning i hemmet. Du utför också hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Körkort är önskvärt, men inte ett krav i alla grupper.
Vård- och omsorgsboende (Länsmansgården, Ringelsta eller Ekan)Inom vård- och omsorgsboende arbetar du på en fast arbetsplats.Som undersköterska/vårdbiträde på boendet verkställer du biståndsbeslut som ex personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, sociala aktiviteter och enklare träning genom att komplettera den enskildes egna förmågor. Arbetsuppgifter kan vara t.ex. personlig hygien, tvätt, dusch, planera och genomföra gemensamma aktiviteter, ge en hjälpande hand, tillsyner. samt hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom medicingivning. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. Social samvaro och aktiviteter är viktiga för de boendes trivsel.
Korttidsboende (Bryggan)
Att arbeta på Bryggan innebär att jobba med grundläggande vardagsrehabilitering och intensivt riktad rehabilitering. Gästerna kan vistas på Bryggan utifrån olika beslut såsom rehabilitering, utredning, avlastning eller i väntan på annat boende. Antalet gäster är varierande och kan med kort varsel skifta i antal. Samverkan internt är en viktig del och sker kontinuerligt med biståndshandläggare, rehab personal och sjuksköterskor.
Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Avdelningen för social omsorg (ASO):
Personlig assistans, LSS-boende, korttids/fritids och boendestödHär möter du möter du människor med olika psykiska, fysiska och kognitiva nedsättningar i olika åldrar. Du är på en fast arbetsplats, som kan vara ett boende eller i den enskildes hem som personlig assistent. Arbetsuppgifter kan vara t.ex. matlagning, städ, dusch, planera och genomföra aktiviteter i samråd med brukarna, hålla kontakt med anhöriga eller goda män och medicinska insatser. De medicinska insatserna kan innebära hjälp med ex. insulin, kateter och sond. Jourtjänstgöring och ensamarbete förekommer inom verksamheten. Körkort är önskvärt.Kvalifikationer
Vi söker dig med omvårdnadsutbildning eller utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms lämplig eller om du har intresse och engagemang att arbeta med äldre och/eller funktionsvarierade. Vi söker dig som är positiv, empatisk, ansvarstagande och som gärna tar initiativ och är flexibel. En positiv inställning till ditt yrke är en självklarhet. För dig skall alla människor ha lika värde och behandlas respektfullt. Meriterande är tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt erfarenhet av skriftlig social dokumentation.
Inom socialomsorgen används dokumentationssystemet Pulsen Combine, för daglig dokumentation.Anställningsvillkor
Timanställning. Vi tillämpar 37 h/vecka som heltidsmått.
Om du har särskilda önskemål om placering samt period du önskar arbeta, så anger du detta i din ansökan.
Anställningar kommer att ske löpande under publiceringstiden.
Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras inför anställning. Beställ gärna ditt utdrag på förhand här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/16". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten Kontakt
Äldreomsorgschef
Margareta Persdotter margareta.persdotter@arvidsjaur.se 0960-15747 Jobbnummer
9719413