Sommarvikariat Transport Pireva
Piteå Renhållning och Vatten AB / Fordonsförarjobb / Piteå Visa alla fordonsförarjobb i Piteå
2026-02-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Renhållning och Vatten AB i Piteå
Chaufför Vikariat
Vill du vara med på vår spännande resa inom återvinning.
Pireva ansvarar för dricksvattenförsörjningen, insamlingen och återvinningen av avfall samt reningen av avloppsvatten inom Piteå kommun. Vår uppgift är att genom ett hållbart arbetssätt bidra till ett fungerande, hållbart och attraktivt Piteå - inte bara för oss utan även för våra barn och barnbarn. Pirevas vision "Hållbart och prisvärt - nu och för kommande generationer" beskriver hur vi ska arbeta och det genomsyrar allt vi gör, varje dag. Svaret på hur Pireva ska rusta sig för framtiden och vägen framåt hittar vi i våra engagerade medarbetare och våra värderingar - Alltid du, Alltid vi, Alltid framåt - som guidar oss i det dagliga arbetet.
Om rollen
Vi behöver stärka vår verksamhet inför vår och sommarsäsongen med duktiga Chaufförer till ett flexibelt och omväxlande arbete där din insats är viktig både för miljön och för våra kommuninnevånare.
Varför du ska jobba hos oss
Pireva är ett företag under ständig utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade medarbetare och goda utbildningsmöjligheter för dig som vill utvecklas i ditt arbete.
Vem vi söker
Det vi söker och förväntar oss av dig och alla våra anställda är att man tar eget ansvar för det arbete man utför. Din kompetens och yrkesskicklighet är viktig för oss. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet, men om du är nyare inom yrket så vill vi erbjuda dig en bra start i din nya yrkesroll med tydlig introduktion och härliga kollegor.
C-Behörighet och YKB är ett krav
CE- behörighet och ADR är meriterande
Vi på Pireva arbetar aktivt för att vår arbetsplats ska präglas av jämställdhet, mångfald och inkludering, något som vi också tar hänsyn till i vår rekrytering.
Om tjänsten
Tjänsterna är i huvudsak ett vikariat under tiden maj-augusti. Möjligheten att börja tidigare kan finnas.
Arbetet utförs i huvudsak under dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Läs mer om Pireva på vår hemsida: www.pireva.se
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta;
Transportchef Ivan Johansson 0911-931 10
HR-ansvarig Helena Bergman 0911-931 25
Varmt välkommen med din ansökan via e-post till platsansokan@pireva.se
Sista ansökningsdag 28 februari 2026. Ange i ämnesraden vilken tjänst din ansökan avser. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: platsansokan@pireva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Renhållning och Vatten AB
(org.nr 556057-1274)
Garagevägen 3 (visa karta
)
943 31 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor Och Garage Jobbnummer
9730270