Sommarvikariat som undersköterska/vårdbiträde till hemtjänsten
2026-01-25
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Nu söker vi dig, som med ett varmt, engagerat och ansvarstagande förhållningssätt vill arbeta som undersköterska/vårdbiträde i vår hemtjänst under sommaren. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor, skapa trygghet och bidra till att våra invånare kan leva ett självständigt och meningsfullt liv i sina egna hem. Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum.
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du med att ge stöd, service och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. Arbetet utgår från något av våra olika kontor placerat i Alstermo, Lenhovda eller Åseda.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Personlig omvårdnad
* Stöd vid måltider
* Städ, tvätt och inköp
* Socialt stöd och trygghetsskapande insatser
* Dokumentation i verksamhetssystem
* Samarbete med kollegor, anhöriga och andra professioner
Arbetet är självständigt men med nära stöd av kollegor. Du möter människor i olika livssituationer och bidrar till att varje dag blir så bra som möjligt för dem. I yrkesrollen krävs att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i ditt arbete. Du har en öppen och positiv attityd och har den enskildes behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.Kvalifikationer
Vi ser att du är en lugn, trygg och bemötande individ med god kommunikationsförmåga inom det svenska språket samt vana av att dokumentera i olika system. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Det är meriterande om du har erfarenhet från hemtjänst eller annat omsorgsarbete, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
* Körkort är ett krav
Semesterperioden är juni, juli och augusti. Vi prioriterar de sökande som kan arbeta båda semesterperioderna (v.26-29 respektive v.30-33). En obligatorisk introduktion kommer ske innan det påbörjade sommarvikariatet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
