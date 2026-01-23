Sommarvikariat 2026 - leg. Arbetsterapeut
2026-01-23
Är du arbetsterapeut och nyfiken på arbete i Örnsköldsviks kommun? Då är du varmt välkommen med en ansökan för sommaren 2026!Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsterapeuter för sommarvikariat till våra vård-och omsorgsboenden, LSS och den kommunala hemsjukvården.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete i liknande verksamhet är meriterande. Vi Välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll.
Körkort behörighet B krävs för tjänsten.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Örnsköldsviks Kommun
Välfärdsförvaltningen
Marina Johansson, enhetschef 0660-266254
9700120