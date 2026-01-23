Sommarvikariat 2026 - leg. Arbetsterapeut

Örnsköldsviks kommun / Sjukgymnastjobb / Örnsköldsvik
2026-01-23


Är du arbetsterapeut och nyfiken på arbete i Örnsköldsviks kommun? Då är du varmt välkommen med en ansökan för sommaren 2026!

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Arbetsterapeuter för sommarvikariat till våra vård-och omsorgsboenden, LSS och den kommunala hemsjukvården.

Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete i liknande verksamhet är meriterande. Vi Välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll.

Körkort behörighet B krävs för tjänsten.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Ersättning
Fast timlön/månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/34".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örnsköldsviks Kommun (org.nr 212000-2445)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen

Kontakt
Marina Johansson, enhetschef
0660-266254

Jobbnummer
9700120

