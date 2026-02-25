Sommarvikariat - Sjuksköterskestudent/undersköterska
2026-02-25
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Vi söker sjuksköterskestudenter och undersköterskor för sommarvikariat inom kommunal hälso- och sjukvård.
Som sjuksköterskestudent arbetar du i nära samarbete med legitimerad sjuksköterska och får successivt ta ansvar utifrån din utbildningsnivå och erfarenhet. Du deltar i bedömningar, uppföljningar och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delegering.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
Som sjuksköterskestudent/undersköterska arbetar du med:
* Omvårdnad och observation av patientens hälsotillstånd
* Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Samverkan med sjuksköterska, rehab och hemtjänst
* Dokumentation enligt gällande rutiner
* Arbetet sker i ordinärt boende, särskilt boende eller korttidsverksamhet.
Vi arbetar personcentrerat, strukturerat och med tydligt fokus på patientsäkerhet och teamarbete.KvalifikationerKvalifikationer
* Läser till sjuksköterska (minst termin 4 genomförd till sommaren 2026)
eller
* Är utbildad undersköterska och innehar bevis om skyddad yrkestitel
* Innehar B-körkort
* God förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
* Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
* Erfarenhet av kommunal verksamhet
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann. Trygg i mötet med patienter och närstående. Samarbetsinriktad och villig att lära och utvecklas.
Du uppskattar självständigt arbete men ser värdet av att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion, handledning av legitimerade sjuksköterskor i ett stöttande och sammansvetsat team. Möjlighet att utvecklas inom kommunal hälso- och sjukvård och ett självständigt och omväxlande arbete.
I Aneby är beslutsvägarna korta och samarbetet nära. Hos oss är du en del av teamet.
ÖVRIGT
Intervjuer och rekrytering sker löpande, så tveka inte utan ansök redan idag.

Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
