Sommarvikariat - Passhandläggare till Motala
Polismyndigheten, Polisregion Öst / Receptionistjobb / Motala Visa alla receptionistjobb i Motala
2025-12-22
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Öst i Motala
, Mjölby
, Linköping
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Vi söker nu administratörer till reception för sommarvikariat som är serviceinriktade och har en hög känsla för rättssäkerhet. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet och är organiserad i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Region Öst består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping. Polisområde Östergötland är en del av Polisregion Öst och är indelad i tre lokalpolisområden; Linköping, Norrköping och Motala, en utredningssektion samt ett kansli.
Nu söker vi personal för sommarvikariat till receptionen med placering i Motala. Tjänstgöring kan komma att ske i hela polisområdet vid behov.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Receptionen är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten och en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som internservice. Att tjänstgöra som administratör i reception är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden samt effektivitet. I receptionen erbjuds ett varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Här möter du upp våra samhällsmedborgare med olika polisiära ärenden. Till stor del handlar det om hantering av pass- och resehandlingar. Andra förekommande ärenden är hantering av hittegods, anmälningsmottagning, vapenmottagning och administration i ärendehandläggning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Pass- och nationell ID-korts hantering
• Hittegodshantering
• Tillståndshantering
• Anmälningsupptagning
• Extern- och intern service
• Viss vapen- och ammunitionshantering
• Besvara telefonsamtal och e-mail.
En förutsättning för att du blir aktuell för vikariatet är att du kan genomföra introduktion och grundutbildning i RES vid något av tillfällena som erbjuds i mars, april eller maj. Introduktionen och utbildningen är totalt 13 arbetsdagar. Utbildning kan ske på annan ort.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning
• Erfarenhet av receptionsarbete eller annat arbete som innefattar kundkontakter genom personliga möten och administration, i närtid som bedöms relevant för tjänsten
• God data- och systemvana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du i närtid även har arbetslivserfarenhet av:
• Handläggning i systemet RES
• Är studerande på polisutbildningen
• Hittegodshantering i polisiära system
• Anmälningsmottagning
• Systemet Durtvå
• Kassavana som bedöms som relevant för tjänsten
• Arbetslivserfarenhet av arbete inom kundtjänst.
Vi lägger mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten där vi bland annat värdesätter att du är noggrann, serviceinriktad och flexibel liksom har en hög känsla för rättssäkerhet. Som polisens ansikte utåt är du representativ och förtroendeingivande.
Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med allmänheten och medarbetare och trivs både med att arbeta självständigt liksom att samarbeta med andra. Periodvis är det högt tryck i receptionen, det är därför av stor vikt att du är stresstålig och har god förmåga att hantera arbetstoppar med en fortsatt hög servicenivå och bibehållen kvalitet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Efter att den tidsbegränsade anställningen upphör kan det finnas möjlighet till intermittent anställning (timanställning).
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB535/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
Tillförordnad gruppchef,
Therese Parner therese.parner@polisen.se Jobbnummer
9659050