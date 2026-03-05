Sommarpraktik - Datavisualisering och BI-struktur
2026-03-05
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett levande, inkluderande och hållbart Värmdö där människor i alla åldrar kan utvecklas, inspireras och må bra.
Genom att erbjuda ett brett utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter arbetar vi för att stärka gemenskapen, stimulera kreativitet och främja rörelseglädje i hela kommunen.
Kultur och fritidskontoret utgörs av 80 medarbetare och enheterna Ung i Värmdö, kulturskolan, kultur och bibliotek samt idrott och friluftsenheten.
Under våren har Kultur- och fritidskontoret genomfört ett projekt med fokus på att identifiera nyckeltal och konceptuell datavisualisering baserade på verksamhetsdata från bland annat boknings- och bidragssystem, kulturverksamhet och föreningsliv.
Under sommaren vill vi ta nästa steg och samla ihop relevanta data och med hjälp av ett BI-verktyg skapa en struktur där data blir:
• korrekt strukturerad
• begriplig som statistik
• visuellt och pedagogiskt presenterad
• möjlig att vidareutveckla och förvalta efter sommaren
Tjänsten som sommarpraktikant kommer att rapportera till kultur och fritidschefen samt handledas av kontorets utvecklingsstrateg. Du kommer att utföra arbetet från våra lokaler i Gustavsberg samt ha möjlighet till distansarbete.
Ditt uppdrag
Du kommer framför allt att arbeta praktiskt i ett BI-verktyg med att:
• Strukturera och bearbeta data från olika källor (t.ex. Exceluttag och verksamhetssystem)
• Bygga datamodeller med relevanta variabler, relationer och begrepp
• Säkerställa att data är konsekvent, logiskt uppbyggd och lätt att tolka
• Skapa datavisualiseringar som fungerar för icke-tekniska användare
• Dokumentera datamodeller, definitioner och arbetssätt så att lösningen kan leva vidare
• Arbetet sker i nära dialog med projektledare och verksamhetsrepresentanter, men du ansvarar själv för det tekniska uppbyggnadsarbetet i systemet
Din erfarenhet
• Du studerar sedan några år vid universitet inom t.ex. civilingenjör, systemvetenskap, data/IT
• Har praktisk erfarenhet av datavisualisering och arbete i BI-verktyg (exempelvis Power BI)
• Är van vid att arbeta med Excel, datarensning och strukturering av data
• Har förmåga att tänka pedagogiskt kring hur statistik och visualiseringar ska läsas och förstås
• Trivs med att arbeta självständigt och strukturerat
Dina personliga egenskaper
Initiativtagande
Självgående
Strukturerad
Kreativ
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
Ersättning månadslön 24000-27000 kr
månadslön 24000-27000 kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Maria Backe 0702126500 Jobbnummer
9778569