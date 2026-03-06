Sommarpersonal - Siaröfortet
2026-03-06
Om jobbet
Vill du tillbringa sommaren i en unik skärgårdsmiljö och arbeta i ett sammansvetsat team? Nu söker vi dig som vill arbeta som allroundpersonal på Siaröfortet under sommarsäsongen 2026.
Hos oss varierar tempot snabbt - väder, gästantal och evenemang styr dagen. Därför söker vi dig som är flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta med många olika arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Du arbetar i hela vår verksamhet och är en viktig del av den dagliga driften. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Servering i restaurang och café
Städning av allmänna utrymmen
Bäddning och städning av rum
Förberedelser inför öppning och evenemang
Övrigt förekommande arbete i driften
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang, hotell eller serviceyrken
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs i högt tempo och klarar snabba omställningar
Är flexibel och inte rädd för att hugga i där det behövs
Talar gärna flera språk (meriterande)
Vi erbjuder:
Ett omväxlande sommarjobb i fantastisk skärgårdsmiljö
Boende på ön under arbetsperioden
Möjlighet till båtplats för dig som pendlar med egen båt
Ett härligt arbetslag och en minnesvärd sommar
Välkommen att söka och bli en del av teamet på Siaröfortet sommaren 2026!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@siarofortet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMARJOBB 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Mark & Trädgårdsservice AB
(org.nr 559426-8137)
Kyrkogårdsön 1 (visa karta
)
184 95 LJUSTERÖ Arbetsplats
Siaröfortet Jobbnummer
9783169