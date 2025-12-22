Sommarjobba på LSS boende!
Alingsås kommun - huvudkonto / Vårdarjobb / Alingsås Visa alla vårdarjobb i Alingsås
2025-12-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun - huvudkonto i Alingsås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du får använda ditt intresse för människor, beteenden och socialt samspel? På vårt LSS-boende får du arbeta i ett tryggt team, i en lugn miljö med tydliga rutiner där du är med och skapat en meningsfull vardag för våra brukare. Rollen passar dig som är nyfiken på människors beteenden och har ett intresse för exempelvis beteendevetenskap, psykologi eller socialt arbete.
Har du dessutom planer på att utbilda dig inom ett socialt yrke i framtiden är detta möjligheten för dig!
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Ett omväxlande arbete där du möter flera individer och deltar på olika gruppaktiviteter både inomhus och utomhus.
* Härliga kollegor med stark gemenskap och som ger ett stort stöd i vardagen
* Erfarna och tillgängliga chefer
* Friskvårdsbidrag för de månader du är anställd samt förmånliga rabatter via E-passi
* Välplanerat schema som ger god balans mellan arbete och fritid
* En gedigen introduktion samt handledning och utbildning inom omvårdnad och lågaffektivt bemötande
* För dig som vill finns även möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie både före och efter sommaren
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi driver flera olika typer av verksamheter gruppboende, serviceboende och boendestöd där personer i olika åldrar vistas. Deras behov varierar, vilket gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.
Hos oss möter du:
* personer med mildare funktionsnedsättningar som behöver mer pedagogiskt och socialt stöd
* personer med mer omfattande funktionsnedsättningar som behöver större omvårdnadsinsatser
* individer som ibland kan ha utmanande beteenden
* personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver ett tydligt, tryggt och stabilt bemötande
Som medarbetare blir du en viktig del av att skapa en förutsägbar, trygg och stimulerande vardag, anpassad efter varje persons individuella behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år
* Behärskar svenska språket väl både i tal och skrift
* Har goda datakunskaper
Det är meriterande om du:
* Är utbildad, eller har en pågående utbildning till stödassistent, stödpedagog, barnskötare eller annan likvärdig utbildning
* Har erfarenhet av aktuell målgrupp sedan tidigare alternativt har några års arbetslivserfarenhet inom annat yrke.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en empatisk, lugn och ansvarsfull person. Vi tror att du har ett stort intresse i människors beteenden, psykologi och kommunikation.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun - huvudkonto Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering@alingsas.se Jobbnummer
9660760