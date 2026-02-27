Sommarjobba på Lindex
2026-02-27
Bli en del av vårt härliga team i Boden, där vi varje dag skapar inspirerande kundupplevelser och levererar förstklassig kundservice. Vi söker två Salespersons med ett stort modeintresse och som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Rollerna är semestervikariat på 25 timmar per vecka under perioden 260615 tom 260809.
Det här får du
Hos Lindex blir du inte bara en del av ett modeföretag, du blir en del av ett företag med ett högre syfte: att driva meningsfull förändring för kvinnor, och ett team som verkligen bryr sig om sina medarbetare. När du börjar hos oss får du också ta del av:
En stöttande introduktion som gör att du känner dig trygg och redo
En kultur som präglas av samarbete, kontinuerligt lärande och konstruktiv feedback
Generös personalrabatt på 30 procent
Bonusprogram baserat på vår gemensamma framgång
Kollektivavtal som ger trygga villkor
Din roll i vårt team
Som Salesperson hos Lindex blir du en del av ett engagerat och stöttande team som tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra kunder. I rollen kommer du att:
Arbeta nära dina kollegor för att skapa minnesvärda kundupplevelser
Tillsammans med teamet förverkliga kampanjer och butiksaktiviteter
Hantera produkter hela vägen från leverans till nöjda kunder
Bidra till att butiken är välkomnande, organiserad och visuellt inspirerande
Vara en del av ett team där alla stöttar varandra och utvecklas varje dag
Är det här du?
Du tycker om att möta människor och har en naturlig förmåga att få kunder att känna sig välkomna och inspierade. Ditt intresse för mode och din förmåga att prioritera gör att du arbetar tätt tillsammans med ditt team för att nå goda resultat. Du välkomnar feedback, tar eget ansvar för din utveckling, gillar att lära dig nytt och är nyfiken på digitala verktyg som hjälper både dig och teamet att växa. Vi tror också att du har:
Goda kunskaper i svenska och förmåga att kommunicera på engelska, både i tal och skrift
Vana och trygghet att arbeta med digitala verktyg
Bonus: erfarenhet från detaljhandel eller liknande serviceyrke
Bonus: erfarenhet från modebranschen
Om oss Ett växande modeföretag med ett svenskt arv och ett högre syfte - att driva meningsfull förändring för kvinnor. Det är vi. Vårt engagemang för kvinnor, hållbarhet och kunder genomsyrar allt vi gör när vi bygger ett varumärkesdrivet och hållbart företag med digitalt tänk. På Lindex gör vi saker tillsammans - samarbetar, delar idéer och stöttar varandra. För tillsammans åstadkommer vi mer än vi någonsin skulle kunna göra på egen hand.
Känns det här rätt? Då vill vi gärna höra ifrån dig! Ansök redan idag, vi ser fram emot din ansökan! Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss via uppgifterna nedan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. För att hålla det enkelt tar vi endast emot ansökningar online (inte via e-post).
Möt några av våra medarbetare i butik Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindex Sverige AB
(org.nr 556068-8565), http://www.lindex.se Arbetsplats
Lindex Kontakt
Maria Grönwall +46 0104526196 Jobbnummer
9768892