Sommarjobba inom hemtjänsten
Tomelilla Kommun / Undersköterskejobb / Tomelilla Visa alla undersköterskejobb i Tomelilla
2026-02-18
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi söker sommarvikarier som vill bli en del av våra drivna och engagerade team inom kommunens hemtjänstgrupper. Här utgår personal varje dag för att hjälpa och stötta kunder som bor i ordinärt boende.
Som sommarvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta efter ett schema. Du kan också välja att arbeta på timmar, det vill säga hoppa in som timvikarie vid behov. Våra medarbetare fördelar sin semester på alla tre sommarmånaderna vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta både under juni, juli och augusti. Möjlighet finns att arbeta som timvikarie redan under våren.
Brösarps hemtjänst utgår från och har ett nära samarbete med Brösarps särskilda boende Brinkehem. Området täcker såväl byn Brösarp som landsbygden runtomkring.
Hemtjänst Västra är en hemtjänstgrupp som utgår från centrala Tomelilla. Området sträcker sig från delar av centrala Tomelilla till de närliggande byarna Skåne Tranås, Spjutstorp, Onslunda och Tryde.
Gemensamt för arbete inom båda hemtjänstgrupper är att du behöver kunna arbeta självständigt och förflyttar dig framför allt med bil mellan brukarna.
Nattpatrullen arbetar i ordinära boenden inom hela Tomelilla kommuns äldreomsorg. Arbetet innefattar även att vara behjälplig inom LSS och socialpsykiatrin. I nattpatrullen kör man vanligtvis tillsammans med en kollega, men tillfällen där man behöver köra ensam kan förekomma.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom äldreomsorgen? Vi söker värdefulla sommarvikarier till våra hemtjänstgrupper.
Som sommarvikarie inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun är du en del av människors vardag. Du arbetar med att stödja våra brukare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation och arbetsuppgifterna vi utför har alltid brukarens behov i fokus. Varje individ har ett varierat behov av hjälp och stöd och ditt ansvarsfulla arbete gör stor skillnad i våra brukares vardag. I ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd i personlig omvårdnad och hygien, hushållsarbete eller stöttning i sociala sammanhang, exempelvis:
• Dusch, personlig hygien och rakning
• Toalettbesök
• Uppstigning och läggning samt på- och avklädning
• Städ, tvätt, matlagning och inköp
• Ledsagning till exempelvis vårdcentral eller utevistelse i form av promenader
• Medicingivning på delegering av SSK
Ditt jobb är viktigt! Välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Är du trygg, ansvarsfull, flexibel och har ett gott bemötande i ditt arbete? Då är det dig vi söker! Vi välkomnar både dig med tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete, och dig som är redo för nya utmaningar. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och en möjlighet att lära och växa in i dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har ett stort serviceintresse och personlig lämplighet för vård- och omsorgsarbete. En förutsättning för att du ska trivas är ett genuint intresse och nyfikenhet för arbetet.
Vi sätter stort värde vid att du som person är ansvarsfull, engagerad och har en god kommunikativ förmåga. Eftersom du kommer ha daglig kontakt med brukare, kollegor, anhöriga och chefer ställer uppdraget höga krav på ett gott samarbete och att du kan behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska eller har likvärdig utbildning, samt om du har tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete.
För att arbeta hos oss krävs det att du klarar läkemedelsprovet, skriftligt och muntligt samt den praktiska delen för läkemedelsdelegeringen i Tomelilla kommun.
För att arbeta inom hemtjänsten är det krav på körkort för personbil.
För att få arbeta inom vård och omsorg önskar vi ha ett utdrag från polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
HR-assistent
Felicia Axelsson Felicia.Axelsson@tomelilla.se 0709958416 Jobbnummer
9750992