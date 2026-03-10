Sommarjobb som turistinformatör
Vill du ha ett socialt och roligt sommarjobb där du möter människor från hela världen och samtidigt får visa upp det bästa med Motala?
Nu söker vi på Tillväxt Motala en turistinformatörer till sommaren 2026.
Du jobbar på Turistibyrån, i Göta kanalhuset, mitt i hamnen, nära Vättern, glasskiosker och semesterkänsla och hjälper besökare att hitta guldkornen i Motala, Östergötlands sjöstad.
Vad innebär jobbet?
Som turistinformatör är du den som:
Välkomnar besökare och tipsar om badplatser, utflykter, evenemang och smultronställen.
Ger personlig service så att varje besökare känner sig sedd och välkommen.
Hjälper till med enklare administrativa uppgifter.
Kör ut informationsmaterial till våra 19 InfoPoints, bil finns.
Har koll, tar ansvar och bidrar till en positiv stämning för våra besökare och dina kollegor.
Du jobbar självständigt men är en del av vårt team.
Arbetet är schemalagt cirka 30 timmar per vecka, inklusive varannan helg.
Period: Från och med den 10 juni till och med den 8 augusti.
Vem söker vi?
Det här passar dig som:
Gillar att träffa nya människor och är trygg i sociala sammanhang
Är ansvarstagande och klarar av att jobba självständigt
Har bra koll på Motala
Pratar obehindrat svenska och engelska
Har B-körkort
Har fyllt 18 år
Extra plus i kanten om du:
Har jobbat med service, café, butik, reception eller liknande
Kan tyska eller något annat språk
Är intresserad av turism, evenemang eller marknadsföring
Vad får du?
Ett varierat och socialt sommarjobb
Två dagars introduktion så att du känner dig trygg i rollen
Erfarenhet inom service, värdskap och kommunikation
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Ansökan görs genom att du mejlar ditt CV och ett kort personligt brev till Lotta.
E-post: lotta.bengtsson@tillvaxtmotala.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Motala AB
Lotta Bengtsson lotta.bengtsson@tillvaxtmotala.se 0700928890
