Sommarjobb som restaurangbiträde
2026-04-26
Bli en del av familjen!
Restaurang TRAN vid Transåssjön i Borås söker nu en sommarmedarbetare till vår högsäsong. Vi är en av Borås mest älskade restauranger: #3 på TripAdvisor med ett snittbetyg på 4.7 av 393 recensioner på Google. Vi serverar äkta, hemlagad vietnamesisk mat som fått Boråsarna att komma tillbaka gång på gång sedan start.
Hos oss jobbar du tätt ihop med familjen bakom TRAN - en restaurang som är resultatet av kocken Dennis Trans dröm, från flykting från Vietnam till att skapa något riktigt speciellt i Borås.
Om rollen
Du hjälper till i det dagliga arbetet och bidrar till att varje gäst lämnar restaurangen med ett leende. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar:
Kassahantering: Du hanterar betalningar noggrant och professionellt
Bordsservering: Du tar hand om gästerna från det att de sätter sig till att de lämnar
Svara på frågor om menyn: Vi lär dig allt du behöver veta om vår vietnamesiska mat så att du kan guida gästerna rätt
Disk och städning: En ren och välkomnande miljö är lika viktig som maten
Glasservering: Håll glassdisken i toppskick och servera kulglass till gästerna
Övriga förekommande uppgifter: Då det är högsäsong i restaurangen dyker det alltid upp saker, och vi behöver någon som vill kavla upp ärmarna
Vi söker dig som
Har moped- eller B-körkort (restaurangen ligger längs Riksväg 41 vid Transåssjön och kollektivtrafik når inte hela vägen)
Talar flytande svenska och engelska
Är glad, energisk och trivs med att ha många bollar i luften samtidigt
Är noggrann och ansvarsfull, särskilt när det gäller kassahantering och kontakt med gäster
Går på gymnasiet eller precis tagit studenten: detta kan vara bland dina första jobb, och vi letar efter någon som är självgående och hungrig på att lära sig
Meriterande
Tidigare erfarenhet från restaurang, café, butik eller annat servicejobb
Talar vietnamesiska, kantonesiska eller teochew
Rastplats Transås 1, Borås
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Tran Borås AB
(org.nr 559351-7229)
Cecilia Tran cecilia@restaurangtran.se
