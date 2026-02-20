Sommarjobb som Lageroperatör - Lantmännen Kimstad

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping
2026-02-20


Vi söker sommarens lagerhjälte till Lantmännen i Kimstad! Har du erfarenheten, truckkortet och viljan att ta ansvar i en viktig roll inom livsmedelsproduktion? Då är det dig vi vill ha i vårt team i sommar - sök redan idag!

Vill du arbeta i hjärtat av svensk livsmedelsproduktion i sommar? Nu söker vi en ansvarstagande lageroperatör till Lantmännen i Kimstad under sommarperioden.
I rollen arbetar du i ett delvis automatiserat lager kopplat till produktionen. Du hanterar packningsrobot som paketerar havre, arbetar med spannmålskontroller samt utför enklare laboratorieprov. Du ansvarar även för in- och utleveranser samt truckkörning.
Tjänsten är på heltid under perioden mitten av maj till augusti.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Drift och övervakning av packningsrobot

Truckkörning (motvikt)

In- och utleveranser

Uppdatering av lagersaldon

Spannmålskontroll och enklare provtagning

Felsökning och funktionskontroller

Rengöring av utrustning

Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete

DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som

Har erfarenhet från lager eller industri (krav)

Har truckkort (krav)

Har god teknisk förståelse

Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Förstår vikten av kvalitet och säkerhet inom livsmedelsproduktion

Vi erbjuder

Ett utvecklande sommaruppdrag inom en etablerad livsmedelsverksamhet

En modern produktionsmiljö

Ett engagerat team och tydlig introduktion

Möjlighet att bidra under anläggningens första öppna sommarproduktion

Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
617 71  KIMSTAD

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
tobias.hermansson@studentconsulting.com

Jobbnummer
9755867


     

