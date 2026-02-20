Sommarjobb som Lageroperatör - Lantmännen Kimstad
2026-02-20
Vi söker sommarens lagerhjälte till Lantmännen i Kimstad! Har du erfarenheten, truckkortet och viljan att ta ansvar i en viktig roll inom livsmedelsproduktion? Då är det dig vi vill ha i vårt team i sommar - sök redan idag!
Vill du arbeta i hjärtat av svensk livsmedelsproduktion i sommar? Nu söker vi en ansvarstagande lageroperatör till Lantmännen i Kimstad under sommarperioden.
I rollen arbetar du i ett delvis automatiserat lager kopplat till produktionen. Du hanterar packningsrobot som paketerar havre, arbetar med spannmålskontroller samt utför enklare laboratorieprov. Du ansvarar även för in- och utleveranser samt truckkörning.
Tjänsten är på heltid under perioden mitten av maj till augusti.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Drift och övervakning av packningsrobot
Truckkörning (motvikt)
In- och utleveranser
Uppdatering av lagersaldon
Spannmålskontroll och enklare provtagning
Felsökning och funktionskontroller
Rengöring av utrustning
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har erfarenhet från lager eller industri (krav)
Har truckkort (krav)
Har god teknisk förståelse
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Förstår vikten av kvalitet och säkerhet inom livsmedelsproduktion
Vi erbjuder
Ett utvecklande sommaruppdrag inom en etablerad livsmedelsverksamhet
En modern produktionsmiljö
Ett engagerat team och tydlig introduktion
Möjlighet att bidra under anläggningens första öppna sommarproduktion
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
