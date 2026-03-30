Sommarjobb som chaufför i Grängesberg
2026-03-30
Vill du vara med och leverera sommarminnen?
Vi söker nu serviceinriktade chaufförer som ser till att våra drycker når sommarens alla höjdpunkter - till festivaler, restauranger, strandutflykter till grillkvällar och allt däremellan. Ingen dag är den andra lik, med nya rutter, spännande möten och en härlig puls.
Från rullande lastbilar till smidiga leveranser - här finns chansen att tappa upp din fulla potential!
Om rollen
Vi söker två olika roller, antingen kan du jobba som distributionschaufför eller som trailerchaufförer/rangerare. Som distributionschaufför utgår du från vår bryggeri i Grängesberg och levererar dryck till våra kunder i distriktet. Som trailerchaufför och rangerare transporterar du gods mellan våra anläggningar på bryggeriet i Grängesberg samt lastar och lossar godset.
Oavsett uppdrag är du en viktig ambassadör för företaget. Du ser till att leveranser sker smidigt, säkert och i rätt tid, samtidigt som du bygger relationer och skapar positiva kundupplevelser längs vägen. Därför söker vi någon som inte bara är skicklig bakom ratten, utan även gillar det sociala mötet och har en naturlig förmåga att skapa relationer och förtroende.
Är du den vi söker?
Grym på att skapa positiva kundupplevelser
Innehar CE-körkort
Har truckkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet
Anställningsperiod: maj-augusti
Arbetstider:
Distribution: varierade arbetstider vardagar mellan 06.00-17.00
Trailer/rangerare: 2-skift dag/natt
Varför Spendrups?
Ett fartfyllt sommarjobb där ingen dag är den andra lik
En stark gemenskap och en kultur där vi hjälps åt
En chans att vara en viktig del av Sveriges dryckesleveranser
Vi ser till att du får en bra introduktion och stöd för att snabbt komma in i rollen.
Låter det som något för dig? Hoppa in i förarsätet och bli en del av vårt team i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7486795-1921582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Ludvikavägen 10 (visa karta
)
772 31 GRÄNGESBERG
