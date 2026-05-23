Sommarjobb med start omgående

Din Personliga Assistans Falköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping
2026-05-23


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping, Skara, Tidaholm, Herrljunga, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Din Personliga Assistans Falköping AB i Falköping, Skara, Tidaholm, Skövde, Habo eller i hela Sverige

Som personlig assistent är du ett stöd i vardagens alla delar. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, hushållssysslor, följa med på aktiviteter samt att skapa trygghet och struktur utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.
Söker du ett flexibelt och givande arbete där du får vara ett viktigt stöd i någons vardag? Nu finns möjlighet att arbeta som personlig assistent hos en kvinna i Falköping, med chans till både sommarjobb och fortsatt timanställning.
Vi söker dig som:
• Är lugn, lyhörd och omtänksam
• Har ansvarskänsla och kan arbeta självständigt
• Är flexibel och kan arbeta extra under sommaren
• Har god svenska i tal och skrift
• Erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet är avgörande

Om anställningen.
• Timanställning vid behov
• Sommarjobb med möjlighet till fortsatt extraarbete
• Start: Omgående
• Arbetstider: Varierande (dag, kväll och helg)

Vi erbjuder.
• Introduktion och stöd i arbetet
• Ett meningsfullt och varierande jobb
• Möjlighet att fortsätta arbeta efter sommaren

Ansökan.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!

• --

Så ansöker du

Jobbnummer
9924863

Prenumerera på jobb från Din Personliga Assistans Falköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Din Personliga Assistans Falköping AB: