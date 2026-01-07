Sommarjobb i Omsorgen
Sommarjobb i Omsorgen - där varje möte gör skillnad!
Vill du ha ett sommarjobb som faktiskt betyder något?
I Ljusdals kommun arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, glädje och livskvalitet för de människor som bor här.
Hos oss blir du en viktig del av någons vardag - någon som ser, stöttar och sprider omtanke!
Det spelar ingen roll om du är erfaren eller nyfiken nybörjare - det viktigaste är ditt engagemang
och din vilja att göra skillnad. Här möts du av kollegor som hejar på dig, delar kunskap och hjälper
dig växa.
Vad du kommer göra?
Hos oss får du vara med där livet händer. Ditt arbete kan handla om att hjälpa med vardagliga sysslor, skapa trygghet, följa med på aktiviteter eller ge stöd när vardagen utmanar.
Var kan du jobba?
Särskilda boenden, Hemtjänst, Daglig verksamhet, Personlig assistans, Boendestöd,
Socialpsykiatri, Barnkorttidsboende och LSS-boenden.
Vem söker vi?
Dig som har ett genuint intresse för människor, kan kommunicera på svenska och vill bidra med
värme, lugn och engagemang. Minimiålder 18 år (undantag för dig som studerar VO/BF).
Meriterande:
Utbildning inom VO/BF, sjuksköterskeprogrammet, tidigare erfarenhet av omsorgsarbete, körkort B eller tidigare arbete hos oss.
Bra att veta:
• Vi tillsätter löpande - skicka in din ansökan snarast.
• Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs från 20250201.
• Arbetstider kan vara dag, kväll och natt.
• Anställningstid minst 4 veckor eller längre.
Vi är stolta över vår kommun och våra verksamheter - här får du mer än ett jobb. Du får en sommar fylld av mening, gemenskap och värdefulla erfarenheter.
Välkommen att göra skillnad med oss!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
