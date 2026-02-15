Sommarjobb i butik
Ullattimacken Ek. För. / Butikssäljarjobb / Gällivare Visa alla butikssäljarjobb i Gällivare
2026-02-15
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ullattimacken Ek. För. i Gällivare
Ullattimacken är en välsorterad dagligvarubutik där kunderna, förutom att handla mat bla tankar sina fordon, lämnar in tips, hämtar och skickar paket innan de slår sig ner i fikahörnan och njuter av en kopp nykokt kaffe och en grillad i baguette . Nu söker vi dig som kan hålla denna pärla till butik rullande medan ordinarie personal njuter av sommarledighet.
Ingen erfarenhet av butiksarbete krävs. Meriterande är kassavana. Att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och att du gillar mötet med kunden är ett krav. Önskvärt är att du fyllt 20 år då Macken är ombud för systembolaget. Arbetstid är 08:00-18:30, mån-lördag enligt tjänstgöringsgrad och schema vi kommer överens om. Ensamarbete förekommer. Hoppas du kan börja under maj månad för att hinna få introduktion innan semesterperiod börjar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: Info@ullattimacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ullattimacken ek. för.
Stora Vägen 35 (visa karta
)
980 42 ULLATTI Arbetsplats
Ullattimacken ek för Jobbnummer
9743264