Sommarjobb, Frukostvärdinna
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Nu söker vi fler medarbetare och tar nya tag inför sommaren och vill då förstärka vårt team med frukostpersonal. Vi söker en heltid och en deltid för sommaren.
Vem söker vi? Vi söker frukostpersonal i vårt morgonteam som vill vara med och skapa en gästupplevelse utöver det vanliga. Vi letar efter dig som är morgonpigg, engagerad, driven och en lagspelare.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en trygg anställning, varierade arbetsdagar båda vardagar och helger samt villkor enligt kollektivavtal.
Möjlighet till fortsatt arbete under hösten finns.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se
http://www.tallbergsgarden.se
Holgattu 1
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
