Sommarjobb för studenter på Folksam i Linköping
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring / Bankjobb / Linköping Visa alla bankjobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folksam Ömsesidig Sakförsäkring i Linköping
, Örebro
, Skövde
, Stockholm
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du får utvecklas, ta ansvar och göra skillnad - på riktigt? Hos Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, får du chansen att arbeta med verkliga kundärenden och bidra till tryggheten för våra fyra miljoner kunder.
Nu söker vi dig som pluggar på högskola eller universitet och vill jobba som skadereglerare på vårt kontor i Linköping i sommar. Här får du lära dig grunderna i skadereglering, jobba tillsammans med engagerade kollegor och bygga kunskap som du har nytta av långt efter studierna. Hos oss blir du en viktig del av teamet från dag ett.
Det här gör du som skadereglerare på Folksam
Som skadereglerare möter du kunderna främst per telefon och ser till att kunden får rätt handläggning och ersättning för sin skada. Du jobbar främst med personförsäkring för sjukdom eller skada. Du skapar ett gott kundmöte med hög tillgänglighet. Dina huvudsakliga uppgifter är att ta emot kundens anmälan, ställa frågor som för ärendet framåt, informera om hur ärendet kommer att handläggas, besluta om ersättning och avsluta ärendet.
Som student inom skadereglering jobbar du hos oss under sommaren. Tillsammans med din handledare på Folksam lägger du upp arbetet och du får en gedigen introduktion och utbildning för att snabbt komma in i arbetet på ett bra sätt.
På vår studentsida kan du läsa mer om hur det är att vara student hos oss, läs och lyssna på hur andra studentjobbare upplevt sina jobb tidigare år.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som idag studerar på högskola/universitet inom något av områdena ekonomi, juridik eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av service och/eller andra erfarenheter vid sidan av dina studier. Har du dessutom andra språk utöver svenska/engelska kan det vara användbart. Arbetet startar i början på juni och vi förväntar oss att du kan arbeta under perioden juni till augusti.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har ett intresse för Folksam. Detta visar sig genom att du aktivt tar ansvar och vill lära dig mer för att på bästa sätt bidra hos oss när vår ordinarie personal är på semester. Du arbetar strukturerat men kan samtidigt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vidare så samarbetar du bra med andra och eftersom vi är ett stort bolag är det en fördel om du trivs med att ha många kontaktytor.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen med din ansökan, genom att bifoga ditt CV och besvara de frågor som ställs i ansökningsformuläret. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag, men senast 22 februari 2026.
Har du frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Maria Serrander, 070-831 54 36.
I den här rekryteringen:
• Kan tester komma att användas. Är du nyfiken på hur vår process kring rekryteringen ser ut? Klicka här.
• Kan vi innan erbjudande om anställning komma att göra bakgrundskontroller. Här kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Folksam har via arbetsgivarorganisationen Fremia kollektivavtal för tjänstemän med fackförbunden Forena, Handelsanställdas förbund samt fackförbunden inom Saco.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folksam ömsesidig sakförsäkring
(org.nr 502006-1619), http://www.folksam.se Arbetsplats
Folksam Jobbnummer
9726685