Sommarjobb, enhetschef Stöd och service
Skellefteå kommun, stöd och service / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skellefteå
2026-02-25
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, stöd och service i Skellefteå
Vill du ta ett tydligt ledarskap i en verksamhet som gör verklig skillnad - och samtidigt få värdefull erfarenhet inför din framtida karriär? Nu söker vi en enhetschef för sommaruppdrag inom Stöd och service. Hos oss får du ett självständigt och ansvarsfullt chefsuppdrag där du leder verksamheter inom LSS gruppbostad under sommaren. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, professionalism och engagemang är centralt - och där du har chefskollegor och stödfunktioner nära till hands.
DIN ROLL
Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten fungerar tryggt och stabilt under sommarmånaderna. Du leder och stöttar medarbetare i deras dagliga uppdrag och säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål.
Du är nära verksamheten och finns tillgänglig i frågor och utmaningar som uppstår i vardagen. En viktig del av uppdraget är att följa upp bemanning och bidra till att få sommarens schema och helhet att fungera. Du har ansvar för verksamheter och budget inom ditt område och samverkar löpande med chefskollegor samt stödfunktioner inom HR, bemanning och ekonomi.
Uppdraget ger dig möjlighet att omsätta dina akademiska kunskaper i praktiken, utveckla ditt ledarskap och ta ansvar i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en påbörjad eller avslutad högskoleexamen. Om du avslutar dina studier till sommaren ser vi det som särskilt meriterande. I andra hand är du som har en eller två terminer kvar av dina studier välkommen att söka. Din akademiska bakgrund har gett dig förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift, analysera information och fatta välgrundade beslut samt att ta till dig ny kunskap och omsätta den i praktisk handling.
Du uttrycker dig säkert och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt. Vi ser att du har personliga kompetenser som visar på ledarskapspotential och en vilja att ta ansvar för helhet och utveckling.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Även erfarenhet av att leda projekt, vara gruppledare eller driva förändringsarbete är värdefullt. Har du erfarenhet från stöd och services verksamheter eller annan närliggande verksamhet ser vi det som en tillgång, då det ger dig förståelse för uppdragets innehåll och komplexitet.
För att lyckas i rollen är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete. Du är trygg i dig själv och kan stå stadigt även i osäkra sammanhang. Du skiljer på sak och person, har mod att säga ifrån när det behövs och inger förtroende i ditt ledarskap. Du är relationsskapande och tar naturligt initiativ i sociala sammanhang, samtidigt som du har förmåga att övertyga, argumentera och få gehör för dina beslut. När utmaningar uppstår är du lösningsorienterad och hittar snabbt vägar framåt.
DIN NYA ARBETSPLATS
Stöd och service är en del av Socialkontoret och arbetar för att människor som omfattas av LSS ska få möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Som enhetschef inom LSS gruppbostad är du en viktig del i att skapa förutsättningar för kvalitet, trygghet och delaktighet för de personer vi finns till för.
Din arbetsplats är i Stadshuset i Skellefteå, där du har chefskollegor och stödfunktioner i direkt närhet. Det ger dig goda möjligheter till stöd, samverkan och erfarenhetsutbyte under ditt uppdrag.
BRA ATT VETA
Tjänsten är ett sommaruppdrag på heltid från början av juni till och med vecka 33, med placering i område Öst.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett CV.
Om du går vidare i processen kan följande steg bli aktuella:
• Referenser och tester
• Intervju med HR-partner på Rekryteringscenter
• Intervju med rekryterande chef
Att ett steg beskrivs här innebär inte att alla kandidater kommer att genomföra det. Vi återkopplar alltid om du är aktuell för nästa del i processen.
Varmt välkommen med din ansökan till ett sommaruppdrag där du får växa i ditt ledarskap och samtidigt bidra till en trygg och stabil verksamhet under årets mest intensiva period.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "686589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
HR-partner
Camilla Berglund 0910-73 50 00 Jobbnummer
9763982