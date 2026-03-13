Sommarjobb elevassistent / kolloledare
Vill du arbeta i ett engagerat team som skapar en sommar fylld av äventyr, gemenskap och naturupplevelser? Vill du samtidigt utvecklas både i din pedagogroll och som person? Sök då tjänsten som resursperson på vår kollogård Akka, med cirka 50 deltagare i åldern 9-12 år.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som resursperson på Akka har du ett särskilt ansvar för att ge individuellt och situationsanpassat stöd till barn i åldern 9-12 år. Stödbehovet kan variera mellan olika perioder under sommaren och från dag till dag. Ibland krävs tätare närvaro och extra struktur, medan behovet vid andra tillfällen är mindre.
Eftersom behoven ser olika ut över tid ingår det även i rollen att planera och leda aktiviteter när utrymme finns. Du är därmed en aktiv del av verksamheten och delar ansvaret för att genomföra friluftsaktiviteter, gruppövningar och övrigt programinnehåll tillsammans med kollegorna.
Vår verksamhet är tydligt inriktad på friluftsliv och utepedagogik - deltagarna bor i tält under vistelsen, och naturen är vår främsta arena. Personal bor i hus i närheten av gården. En gång per period har du sovande jour, vilket innebär att du övernattar i tält för att finnas nära deltagarna under natten.
Kolloverksamheten pågår dygnet runt, och du är en del av ett arbetslag som gemensamt ansvarar för trygghet, struktur och gemenskap under hela dagen. Du behöver därför trivas med att arbeta utomhus i varierande väder och vara bekväm i en aktiv och fysisk miljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i naturen och som har ett genuint intresse för att arbeta nära barn. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, kan skapa struktur och tydlighet samt bygga tillitsfulla relationer.
Du förstår att barns behov kan förändras över tid och kan anpassa ditt arbetssätt därefter. Samtidigt är du flexibel nog att kliva in och ta ansvar för aktiviteter och gruppledning när situationen tillåter.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Lösningsfokuserad
Initiativrik och kreativ
Strukturerad och ordningsam
Punktlig
Tydlig i din gränssättning
Samarbetsinriktad
Trygg i din pedagogiska roll
Du behöver kunna ge och ta emot feedback samt ha en vilja att utveckla både verksamheten och dig själv. Arbetet kan vara både fysiskt och mentalt krävande, vilket ställer krav på uthållighet och flexibilitet. Vi värdesätter humor, värme och god social förmåga.Erfarenheter
Ett stort intresse för friluftsliv är en viktig förutsättning, och erfarenhet av utepedagogik är meriterande. På Akka är naturen vårt klassrum. Under sommaren genomför vi bland annat hajker, flottebygge, paddling, bad, samarbetsövningar och matlagning över öppen eld. Vi arbetar även med skapande aktiviteter såsom teater, dans och musik samt arrangerar disco, turneringar och temadagar.
Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd är särskilt meriterande, liksom bakgrund inom skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
Erfarenhet/kompetens inom något av dessa områden är också önskvärt;
kollo/lägerverksamhet
friluftsliv
sjukvård
paddling
teater
sång, musik
sport, idrott
matlagningOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på olika kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra gårdar ska deltagarna känna sig så pass trygga att de känner att de kan få vara som en vill".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 1 maj - 4 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 18:e augusti.
