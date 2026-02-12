Sommarjobb - Anpassningstekniker
2026-02-12
Sommaren är snart här och det är dags att starta din karriär hos oss på Permobil. Vi söker nu fler sommararbetare till vår moderna produktionsenhet i Sundsvall. Hos oss arbetar du i en stimulerande och öppen miljö och bidrar till att skapa produkter som gör skillnad för våra användare. Du blir en del av ett team som präglas av mycket samarbete, förbättringsarbete och kundfokus.

Dina arbetsuppgifter
Att anpassa en stol innebär att du bygger om stolen när användaren inte kan använda våra standardprodukter. Det kan innebära att du bygger om eller nytillverkar delar för att uppnå önskad funktion. Under arbetets gång förekommer mycket skruvning, bearbetning, svetsning och kapning.
En viktig del av arbetet på Permobil är också att delta i förbättringsarbete. I vår produktionsenhet är det mycket viktigt att vi uppnår våra dagliga mål med prioriteringarna Säkerhet, Kvalitet, Leveranser och Kostnad.Bakgrund
Du som söker ska ha minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot industriteknik. Det är meriterande om du är universitetsstudent. Vi ser positivt på om du har både praktisk och teoretisk erfarenhet av montering, ritningsläsning och verktygshantering. Kunskaper inom bearbetning, svetsning, kapning och plåtbearbetning är också värdefulla.
Meriterande är även kunskaper inom elteknik och elektronik, programmeringskunskaper, lödning och kabeldragning.
Vi ställer höga krav på personliga egenskaper - du är ansvarstagande, noggrann och självständig, samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Du är lyhörd, har en positiv inställning och hög integritet. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Du behöver vara tillgänglig för arbete under perioden juni-augusti.
Mer information
Ansök så snart som möjligt då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Johan Sellbom, rekryterande chef - johan.sellbom@permobil.com
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av:
Maria Myrén, People & Culture Business Partner Team Lead - maria.myren@permobil.com
Facklig kontakt:
IF Metall, Johan Engström Lockner, 072-2020306
Mer om oss
Permobils grundare, Dr. Per Uddén, såg det som en grundläggande mänsklig rättighet att människor ska kunna uppnå största möjliga självständighet. Permobil är en ledare inom avancerade mobilitetslösningar och är dedikerade till att förstå användarnas behov på individnivå och förbättra deras livskvalitet. Våra lösningar inkluderar elektriska och manuella rullstolar, sittdynor och positioneringsprodukter samt service och digitala lösningar.
Permobil är en del av Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB, och har sitt huvudkontor i Sverige. Vi har 1 800 medarbetare i mer än 17 länder världen över. Så ansöker du
